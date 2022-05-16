В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный горожанин

ШЫМКЕНТ. 16 МАЯ - Задержан интернет-мошенник, выманивший почти 2 млн тенге у жителей Шымкента и Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С заявлениями об интернет-мошенничестве в отношении одного и того же лица в управление полиции Абайского района обратились сразу шесть жителей Шымкента и Туркестанской области. Аферист выманил у них почти 2 миллиона тенге", - сообщает Polisia.kz.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц).

В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя и задержали его по месту жительства. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти.

По данным полиции, для осуществления своих афер мужчина создал группу в одном из мессенджеров, куда его жертвы присоединялись через рекламу в соцсетях. Злоумышленник обещал потерпевшим через ставки в букмекерских конторах удвоить любую сумму денег, которую они ему переведут, войдя в их доверие путем демонстрации фото разных выигрышных чеков.