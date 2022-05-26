Оформлял на себя кредиты: лжеполицейского задержали в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 25 МАЯ - Экибастузские полицейские задержали 25-летнего жителя Петропавловска, который находился в розыске за систематическое мошенничество, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представляясь полицейским, мошенник фотографировал документы жертв и затем оформлял на них кредиты. Полиция города Сарани Карагандинской области объявила его в розыск. Также полицией выявлены факты мошенничества, совершенные в Экибастузе.
В апреле подозреваемый, представившись сотрудником полиции, под предлогом проверки задолженности по кредитам провел видеосъемку и фотографирование документов потерпевшего, тем самым получил копии документов. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.
В полиции отметили, что такая преступная схема имела системный характер. При задержании подозреваемый мужчина дал признательные показания о совершении аналогичных преступлений на территории Карагандинской и Костанайской областей и в Экибастузе.
Суд в отношении задержанного санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан", - сообщили в полиции.