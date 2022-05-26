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Оформлял на себя кредиты: лжеполицейского задержали в Павлодарской области

25.05.2022, 13:16 18296
Оформлял на себя кредиты: лжеполицейского задержали в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 25 МАЯ - Экибастузские полицейские задержали 25-летнего жителя Петропавловска, который находился в розыске за систематическое мошенничество, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представляясь полицейским, мошенник фотографировал документы жертв и затем оформлял на них кредиты. Полиция города Сарани Карагандинской области объявила его в розыск. Также полицией выявлены факты мошенничества, совершенные в Экибастузе.
 

В апреле подозреваемый, представившись сотрудником полиции, под предлогом проверки задолженности по кредитам провел видеосъемку и фотографирование документов потерпевшего, тем самым получил копии документов. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на сумму 140 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, сообщает Polisia.kz.

 
В полиции отметили, что такая преступная схема имела системный характер. При задержании подозреваемый мужчина дал признательные показания о совершении аналогичных преступлений на территории Карагандинской и Костанайской областей и в Экибастузе. 
 

Суд в отношении задержанного санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан", - сообщили в полиции.

 

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Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе

26.05.2022, 12:19 1671
Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе
Фото: Кадр с видео
ТАРАЗ. 26 МАЯ - В Таразе при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты 4 единицы оружия, 2 гранаты, патроны, электрошокеры, штык-нож, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди оружия были автомат Калашникова с магазином, двуствольные охотничьи ружья марки ТОЗ-БМ, травматический пистолет марки EKOL Special 99, магазин от пистолета Макарова, 2 гранаты марки ГСЗ, 2 электрошокера ЭШУ-200, штык-нож, 40 патронов калибра 9 мм, пустые гильзы калибра 16 мм", - рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.

 
 
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее об обнаружении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

 

В Караганде выявили незаконный покерный клуб

26.05.2022, 10:51 2886
В Караганде выявили незаконный покерный клуб
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявили незаконный покерный клуб в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Житель города Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры "Покер" в одном из заведений города. Незаконная деятельность гражданина была пресечена", - проинформировали в пресс-службе АФМ. 

 
Сообщается, что обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов. 
 

Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса. Иная информация не подлежит разглашению", - добавили в пресс-службе.


 

Сотрудники сельхозуправления Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге

26.05.2022, 10:39 3286
Сотрудники сельхозуправления Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - Экс-глава и сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге, выделенных на субсидирование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении экс-руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" и других должностных лиц.
 

По предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 000 000 тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы", путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости", - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции РК.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Напавшего на женщину в лифте задержали полицейские Шымкента

26.05.2022, 09:13 5521
Напавшего на женщину в лифте задержали полицейские Шымкента
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 МАЯ - Шымкентские полицейские задержали подозреваемого, напавшего в лифте на женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее полиция объявила в розыск мужчину, действия которого попали на камеру видеонаблюдения одного из жилых домов в микрорайоне Нурсат, сообщает Otyrar.kz.
 
Напомним, неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком в лифте средь бела дня. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать.

 
Как сообщили в департаменте полиции, женщина уже написала заявление в Каратауский РУП. Возбуждено уголовное дело по статье 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".
 

Молодой мужчина оказался жителем мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он доставлен в управление полиции Каратауского района", - пояснили в полиции Шымкента.

 
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

В Петропавловске убит участковый инспектор полиции

25.05.2022, 20:53 12901
В Петропавловске убит участковый инспектор полиции
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Тело участкового инспектора полиции, 1990 года рождения, работавшего в управлении полиции Петропавловска, обнаружили 25 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На теле имеются признаки насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, сообщает прокуратура СКО.
 
По данному факту следственным отделом УП Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, потерпевший по делу является полицейским, но преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.
 
По этой версии на причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего. По делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.
 
Без отца остались двое малолетних детей.
 

В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы

25.05.2022, 20:27 13926
В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы злостный неплательщик алиментов осужден на год лишения свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уголовное дело расследовано управлением дознания. Согласно материалам производства гражданин Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
 
В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся. 
 
Сумма его долга перед собственными детьми составила 5 миллионов 144 тысячи 362 тенге. Приговором суда гражданин Ч. был взят под стражу в зале суда.
 

В Жамбылской области предотвратили вывоз свыше 500 000 долларов

25.05.2022, 19:09 14991
Фото: пресс-служба КНБ РК
ТАРАЗ. 25 МАЯ - В Жамбылской области в начале мая пограничниками на автомобильном пункте пропуска "Аухатты" предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Напоминаем, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности президентом РК 14 марта подписан указ № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". 
 
Указом запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов.
 

Председатель горсуда Тараза подозревается в коррупции

25.05.2022, 12:37 18196
Председатель горсуда Тараза подозревается в коррупции
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 25 МАЯ - Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки в 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
16 мая Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда по факту получения взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу, информирует пресс-служба антикоррупционного ведомства. 
 
В порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Генерал-майор полиции подозревается в коррупции.
 

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