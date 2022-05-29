Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до пяти

ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - В департаменте полиции Павлодарской области сообщили о пяти случаях гибели после употребления неизвестной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения, информирует портал Pavlodarnews.kz.
Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. По всем фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкости изъяты, по остаткам жидкости также назначена экспертиза. По результатам исследования будет установлена причина смерти.
Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка.