В Алматинской области задержали таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира

ТАЛДЫКОРГАН. 30 МАЯ - В Каскелене задержали 45-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве своего клиента. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 мая в Каскелене у ЖК "Карлыгаш" было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Тело потерпевшего обнаружено на стоянке местных таксистов у шлагбаума при въезде в жилищный комплекс. У мужчины оказалось колотое ранение в грудь. Выяснилось, что убийство совершил один из таксистов, который, повздорив со своим клиентом, ударил его монтажной отверткой. Скрывшегося с места происшествия подозреваемого задержали по его месту жительству. Он был доставлен в районное управление полиции и помещен под стражу. Расследование проводится по статье 99 УК РК (Убийство)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В убийстве подозревается ранее судимый 45-летний житель Каскелена, занимавшийся частным извозом. Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.