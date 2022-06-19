В Жетысуской области пограничники задержали браконьера с корнями краснокнижного растения

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Поисковая информационная система "Ормек", внедренная Агентством по защите развитию конкуренции в ноябре 2021 года, за 8 месяцев работы выявила 27 признаков картельных сговоров на госзакупках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В АЗРК уточнили, что по семнадцати признакам картельных сговоров начаты расследования в отношении 35 субъектов рынка, по 10 признакам в отношении 20 субъектов рынка анализируются материалы.

К примеру, с помощью системы выявлено, что в 2019 году в конкурсах по семи закупкам на ремонт автомобильных дорог, заказчиками которых являются местные исполнительные органы, две компании совместно принимали участие и поочередно побеждали практически без снижения цены, создавая друг другу мнимую конкуренцию. Экономия на закупках составила 0,010%", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В АЗРК отметили, что признаки картельного сговора также подтверждаются обстоятельствами, что эти предприятия выступили друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров государственных закупок.

В настоящее время материалы расследования направлены в правоохранительные органы.