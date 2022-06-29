В Казахстане пресечен контрабандный канал поставки онкопрепаратов

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УРАЛЬСК. 28 ИЮНЯ - Управлением криминальной полиции на территории Уральска задержаны двое граждан, которые с мая по июнь предоставляли за деньги девушек, оказывающих платные интимуслуги в различных саунах и квартирах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что группа действовала исключительно указаниям организатора, который распределил роли, график работы и заработанную плату каждому, сообщает Polisia.kz

В настоящее время проводится комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 309, часть 2, УК РК.