В Павлодарской области произошло двойное убийство

Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. 4 ИЮЛЯ - В селе Береговое Павлодарской области произошло двойное убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, 3 июля в 02.10 во дворе частного дома обнаружены тела 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Отмечается, что несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, поскольку укрылся в одном из помещений.

По подозрению в данном преступлении установлен и задержан 22-летний сельчанин. На месте проведены необходимые следственные действия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК Республики Казахстан - "Убийство двух и более лиц". Подозреваемый водворен в ИВС", - проинформировали в департаменте полиции.

В полиции добавили, что обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. По делу назначен процессуальный прокурор.