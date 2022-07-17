Антикор: продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства Нацмузея

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НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Деньги были похищены при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах", сообщает пресс-служба Антикора.

Национальным музеем подрядной организации за выполненные работы в рамках указанного проекта выплачено 1,3 млрд тенге. При этом проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



