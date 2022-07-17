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Антикор: продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства Нацмузея

16.07.2022, 09:40 34286
Антикор: продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства Нацмузея
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Деньги были похищены при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах", сообщает пресс-служба Антикора.
 
Национальным музеем подрядной организации за выполненные работы в рамках указанного проекта выплачено 1,3 млрд тенге. При этом проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге. 
 
Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

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В Нур-Султане сотрудник банка похитил 6 млн тенге с депозита пенсионера

16.07.2022, 13:24 29771
В Нур-Султане сотрудник банка похитил 6 млн тенге с депозита пенсионера
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - С заявлением в полицию о пропаже денег с депозита обратился 71-летний житель столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина пришел в банк, чтобы снять свои деньги с депозита, и обнаружил, что на счету нет сбережений, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
 
Сотрудники отдела криминальной полиции УП района Есиль департамента полиции Нур-Султана установили, что к пропаже денег причастен сотрудник банка. Выяснилось, что сотрудник, имевший доступ к счетам, перевел 6 млн тенге потерпевшего на счет своего друга, а затем обналичил их. Деньги он успел потратить на свои нужды. 
 
В отношении 23-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование по статье "Кража". Задержанный дал признательные показания. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
 

В Алматы задержали адвоката, представлявшего интересы ОПГ

15.07.2022, 17:19 50876
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы задержали адвоката, представлявшего интересы ОПГ, промышлявшей рейдерскими захватами бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
14 июля Агентство по финансовом мониторингу сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. 
 
Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. 12 июля Жансейтов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию, сообщает пресс-служба АФМ.
 
Жансейтов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.
 

Все это происходило на глазах общественности, что указывает на его пренебрежительное отношение к окружающим, отличающееся особым цинизмом", - сообщили в АФМ. 

 
На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансейтов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей.
 
Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.
 

Жансейтов с участием других адвокатов с целью воспрепятствования расследованию и создания ложного общественного мнения инсценировал ситуацию о якобы проводимой слежке за адвокатами, что не соответствовало действительности. Весь этот "спектакль" целенаправленно транслировался на одном из телеграмм-каналов", - пояснили в пресс-службе агентства.

 
Как бывший сотрудник полиции Жансейтов прекрасно осведомлен о последствиях рассекречивания оперативных мероприятий и личности негласного сотрудника.
 
В АФМ подчеркнули, что ранее аналогичный инцидент произошел в Нур-Султане, где Жансейтов также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью в адрес представителей власти.
 

Учитывая его особое дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважение к общественному порядку и органам власти, Жансейтов задержан. В рамках расследования будет дана соответствующая правовая оценка и другим его противоправным действиям", - сообщили в АФМ.

 

Шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт"

15.07.2022, 13:22 56146
Шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе "АртСпорт"
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 15 ИЮЛЯ - Антикоррупционная служба Шымкента проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму порядка 10 миллионов тенге", - рассказали в Антикоре

 
С санкции суда руководитель управления находится под стражей.
 
Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств.

 

В КНБ рассказали о задержаниях участников январских событий и результатах поиска похищенного оружия

15.07.2022, 12:25 57246
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В июне-июле 2022 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обезврежена преступная группа в городах Шымкенте и Таразе, у которой изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина "Сайга", 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса", - рассказали в Комитете национальной безопасности.

 
По данным ведомства, в Шымкенте задержаны жители региона, причастные к грабежу охотничьего магазина Kamerad в Алматы. По месту их жительства изъяты 2 нарезных карабина "Сайга-12С", пневматическое ружье и 71 боеприпас. Также близ Шымкента обнаружен схрон с автоматом Калашникова, 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой Ф-1, 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.
 
В Таразе обнаружены тайники с 2 автоматами Калашникова, 10 пистолетами, штурмовой винтовкой SHTURM, 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами.
 
В Алматинской области обнаружены тайники с автоматом Калашникова, 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, обрезом, 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.
 

Задержаны жители Талгарского района, причастные к незаконному хранению 2 автоматов Калашникова, гладкоствольного ружья, гранаты Ф-1 и 180 боеприпасов", - рассказали силовики.

 
В Алматы изъяты 2 автомата Калашникова, 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, обрез, 20 гранат и 212 боеприпасов.
 
В Восточно-Казахстанской области обнаружен схрон с охотничьим ружьем марки ТОЗ, 2 обрезами и 13 боеприпасами.
 
Кроме того, в Актюбинской области при обыске личного автотранспорта у местного жителя обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.
 
У жителя Кызылординской области изъята винтовка Derya MK-10, похищенная из оружейного магазина Kamerad в Алматы.
 
В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.
 

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1529 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования. Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются", - подытожили в КНБ.

 

В Таразе глава отдела управления госдоходов осужден за коррупцию

15.07.2022, 12:02 57836
В Таразе глава отдела управления госдоходов осужден за коррупцию
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 15 ИЮЛЯ - Приговором суда № 2 города Тараза руководитель отдела управления государственных доходов признан виновным за неоднократное получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суд назначил госслужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. 
 
Двое виновных за дачу взятки получили 7 лет лишения свободы каждый.
 
Еще один подсудимый признан виновным за дачу взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Однако, как отметили в департаменте Антикоррупционной службы по Жамбылской области, на основании закона об амнистии последний освобожден от основного наказания в связи с совершением преступления средней тяжести, не повлекшим причинения ущерба, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
По информации ведомства, глава отдела УГД в ноябре и декабре прошлого года неоднократно получал взятки в сумме 90 000 тенге и 1 250 000 тенге за оказание содействия в неисполнении налогового обязательства по уплате налогов.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

В Алматы жестоко избили двух парней из-за небольшого ДТП

15.07.2022, 10:45 58856
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы на улице Бокейханова из-за незначительной дорожной аварии жестоко избили двух парней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Родные жестоко избитых на дороге парней Алматы боятся, что нападавшие избегут наказания. Кровавая драка из-за небольшого ДТП на улице Бокейханова потрясла казахстанцев. 
 

По кадрам видно, как автомобиль подрезает "Дэу Матиз". Сначала начинается перепалка, которая перерастает в бойню. В итоге двое юношей попали в больницу. У них тяжелые травмы", - сообщает телеканал Astana.tv.

 
По словам матери одного из пострадавших, если бы рядом не было свидетелей, парней могли бы убить.
 

Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт и все", - рассказала мать одного из пострадавших парней Елена Картавых.

 
В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье "Хулиганство". По ней виновным может грозить два года тюрьмы.
 

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", - сообщили в городском департаменте полиции.

 
Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.


В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ угостить сигаретой.
 

В Алматы пресекли деятельность рейдерской группы по захвату бизнес-структур

14.07.2022, 21:11 67106
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - ДЭР по Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники при помощи насилия, угроз и шантажа заставляли известных предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность, сообщает пресс-служба АФМ.
 
На сегодня в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.
 
Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны.
 
Помимо этого, группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и др. 
 
В настоящее время активные члены группы задержаны.
 
Досудебное расследование продолжается, иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


 

Автомобиль закидали камнями на Алаколе, пострадал ребенок

14.07.2022, 15:39 49611
Автомобиль закидали камнями на Алаколе, пострадал ребенок
Фото: Facebook/Dina Tansari
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ИЮЛЯ - Вблизи Алаколя автомобиль, в котором находилась семья с четырьмя детьми, пьяный дебошир забросал камнями. В результате пострадала восьмилетняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О происшествии сообщила в соцсети правозащитница Дина Тансари. 
 

В Алматинской области пьяный мужчина кидал камни по проезжающей машине. В машине было четверо детей и родители. Восьмилетняя девочка пострадала. Подозреваемый на свободе! Декриминализация побоев и легкого вреда здоровью приводит вот к таким результатам! Можно бить, портить имущество и будет вам за это штраф!" - написала Тансари.

 
Она также опубликовала сообщение областного департамента полиции по данному факту. По данным полиции, нападение произошло 10 июля, супруги вместе с детьми в тот момент искали пансионат у побережья. В селе Акши их автомобиль забросал камнями неизвестный. 
 

В результате автомашине были причинены технические повреждения, а также серьезные травмы получила их 8-летняя дочь. В ходе организованных розыскных мероприятий задержан один из отдыхающих, оказавшийся 28-летним жителем Жаркента. В своих показаниях мужчина пояснил, что находился в алкогольном опьянении. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 293 УК РК (Хулиганство)", - говорится в сообщении.

 
Также в полиции уточнили, что пострадавшая девочка госпитализирована в детскую областную больницу. На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера принуждения "обязательство о явке".
 

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