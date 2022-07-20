Возле Конаева выявили лабораторию по изготовлению "синтетики"

КОНАЕВ. 19 ИЮЛЯ - Нарколаборатория была оснащена необходимым оборудованием, используемым для изготовления синтетического наркотика мефедрона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лаборатория представляла из себя огороженный участок с двумя нежилыми домами. На его территории были задержаны трое парней в возрасте 21-23 лет, один из которых житель Алматы, двое других из соседнего Илийского района, сообщает Polisia.kz

При осмотре полицейские обнаружили большое количество пластиковых емкостей с жидкостями и порошкообразные вещества. А также измерительную шкалу, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и т.д.

Из общей массы изъятых веществ был произведен отбор образцов, признанный экспертизой наркотическим средством мефедрон общей массой 52,86 г. Вместе с тем во время спецоперации изъято в общей сложности около двух тонн прекурсоров. Сейчас по факту проводится уголовное расследование.

На время расследования одного из задержанных поместили под стражу. В отношении двух других избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".