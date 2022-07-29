Казахстанка стала фигуранткой дела о продаже своего новорожденного ребенка в России

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КРАСНОЯРСК. 27 ИЮЛЯ - Гражданку Казахстана приговорили к трем годам колонии по уголовному делу о торговле новорожденными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей центра суррогатного материнства "Дидилия", которых подозревали в торговле новорожденными младенцами. При расследовании было установлено 19 младенцев.

Первый приговор в отношении матери по продаже ребенка. Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней иностранной гражданки. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Торговля людьми" (...) Подсудимой назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет о гражданке Казахстана, сообщает ТАСС

Суд установил, что под видом услуги по суррогатному материнству была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного. В апреле 2020 года девушка родила, получила свидетельство о рождении, после этого в нотариальной конторе оформила доверенность, предоставив возможность директору ООО "Дидилия" и его знакомым распоряжаться своим ребенком. Затем она уехала в Казахстан, где получила $13 тысяч за продажу ребенка. В дальнейшем директор фирмы и его сообщники забрали новорожденного из медицинского учреждения для передачи его третьим лицам за вознаграждение.

В 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей. В нотариальной конторе женщины оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять свои интересы в государственных органах, и получили 850 тысяч рублей за передачу детей.

Следственный комитет возбудил также уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми и три уголовных дела по подделке документов. Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в уголовном деле девять фигурантов. Дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде Красноярска. Четырем суррогатным матерям прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передано в суд.