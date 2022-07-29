Замруководителя департамента экологии Кызылординской области осужден на 10,5 года

ШЫМКЕНТ. 28 ИЮЛЯ - Приговором специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности осужден заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области Б. Тлегенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он признан виновным в завладении обманным путем 100 млн тенге, принадлежавшими руководителям ТОО, сообщает Антикор.
Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов.
Приговор не вступил в законную силу.