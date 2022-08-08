В одной из алматинских квартир найдено тело молодой женщины и двоих детей

Фото: Мой город

УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - В Уральске ведутся поиски преступников, убивших бизнесмена. Все автомобили на выезде из города проверяются силовиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых, сообщает портал "Мой город".

Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт "102" или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - проинформировали в полиции.





Как стало известно, к поимке преступников подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК (внутренние войска).

Напомним, 6 августа около 20.00 в Уральске был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна.

Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Бизнесмен и еще двое мужчин сидели за столиком в кафе. Между ними возникла ссора, в результате которой один из мужчин ударил бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.