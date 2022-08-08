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В одной из алматинских квартир найдено тело молодой женщины и двоих детей

07.08.2022, 12:23 29666
В одной из алматинских квартир найдено тело молодой женщины и двоих детей
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы в микрорайоне Мамыр найдено тело 34-летней женщины и двоих детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В центр оперативного управления поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в микрорайоне Мамыр тела 34-летней женщины и ее детей, 2015 и 2020 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы. 

 
Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 

С целью обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров ход расследования взял на свой личный контроль", - добавили в департаменте.

 

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Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области

08.08.2022, 15:17 1216
Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 8 АВГУСТА - Цех по производству суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Жамбылской области сотрудниками регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обысков изъято почти 3 тысячи литров спирта, водочная продукция в количестве более 36 тысяч бутылок, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек", - сообщили в АФМ

 
В настоящее время проводятся следственно оперативные мероприятия. Иная информация разглашению не подлежит.


Ранее в Усть-Каменогорске пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом. 
 

Жители Нур-Султана осуждены за незаконный сбыт рогов сайгака

08.08.2022, 13:37 5186
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении жителей Нур-Султана по факту незаконного сбыта животных, находящихся под угрозой исчезновения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

А., Ж. и К. в апреле 2021 года в группе лиц по предварительному сговору незаконно сбыли более 43 килограммов рогов сайгака, причинив ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму более 312 млн тенге", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
Также в пресс-службе сообщили о мерах наказания за данное преступление. 
 

Санкция части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет", - проинформировали в суде. 

 
Сообщается, один из обвиняемых осужден на 8 лет лишения свободы, двое - на 7.
 
Отмечается, что осужденным запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу. 
 

В Усть-Каменогорске с помощью "Сергека" выявили подпольную нарколабораторию

08.08.2022, 13:11 5781
В Усть-Каменогорске с помощью "Сергека" выявили подпольную нарколабораторию
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения "Сергек" задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию", - информирует Polisia.kz. 

 
При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком "альфа-pvp". 
 
В ходе допроса было установлено, что задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка - производства и сбыта наркотиков. В ходе обыска его съемной квартиры полицейские изъяли еще около 600 граммов "синтетики", которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации. Всего изъято более 2 тысяч доз наркотика. 
 

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

08.08.2022, 13:00 6561
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске
Фото: telegram/УРАЛЬСК404
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Подробности задержания полицейские обещают раскрыть в ближайшее время, информирует портал "Мой город". 
 
Напомним, 6 августа около 20.00 был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна. 
 
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. 
 
В воскресенье утром полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. 
 
Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверялись полицейскими, отрабатывались все места возможного местонахождения подозреваемых. 
 
Как сообщили полицейские, предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство. 
 

Подозреваемые как приверженцы деструктивного религиозного течения на учете не состояли, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - отметила старший инспектор управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова. 

 

Убийство бизнесмена в Уральске: к поиску преступников подключили военных

08.08.2022, 09:27 10001
Убийство бизнесмена в Уральске: к поиску преступников подключили военных
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - В Уральске ведутся поиски преступников, убивших бизнесмена. Все автомобили на выезде из города проверяются силовиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых, сообщает портал "Мой город".
 

Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт "102" или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - проинформировали в полиции.


 
Как стало известно, к поимке преступников подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК (внутренние войска).
 
Напомним, 6 августа около 20.00 в Уральске был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна.
 
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Бизнесмен и еще двое мужчин сидели за столиком в кафе. Между ними возникла ссора, в результате которой один из мужчин ударил бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
 
Полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых.
 

В Алматы задержан подозреваемый в серии квартирных краж

07.08.2022, 16:56 24811
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в серии квартирных краж, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, на данный момент доказана его причастность к 5 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. 
 

Задержанный - 21-летний уроженец Алматинской области. Он дал признательные показания. По указанным фактам зарегистрированы уголовные дела и объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража)", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев. 

 
По его словам, общий материальный ущерб составил около 2 миллионов тенге. 
 

Убийство бизнесмена в Уральске: полицейские ЗКО распространили ориентировку

07.08.2022, 14:55 26946
УРАЛЬСК. 7 АВГУСТА - Полицейские Западно-Казахстанской области распространили ориентировку, предположительно, причастных к убийству бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За совершение особо тяжкого преступления разыскиваются граждане Кожантаев Руслан Фархатович, 1991 года рождения, Амангельды Турлан Сырлыбайулы, 2001 года рождения, которые 06.08.2022 года примерно в 19.55 возле здания 15 по улице Исатая - Махамбета после совершения убийства скрылись с места преступления", - проинформировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

 
Подчеркивается, что в настоящий момент на розыск и задержание данных лиц брошены все силы и средства ДП ЗКО. Данное преступление стоит на особом контроле у руководства департамента. 
 
Напомним, в Уральске на парковке городского парка и стадиона имени Петра Атояна обнаружено тело известного в городе бизнесмена.

 

В Алматы водитель автобуса задержан с поддельными правами

07.08.2022, 11:19 30236
В Алматы водитель автобуса задержан с поддельными правами
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы водитель маршрутного автобуса задержан с поддельным водительским удостоверением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, водитель в 2021 году был лишен права управления ТС. 
 

Правонарушитель был задержан за рулем автобуса 85-го маршрута на остановке у автовокзала. Проверка его личности установила использование липового документа, куда к тому же им умело были приписаны категории, позволяющие осуществлять пассажирские перевозки. В момент остановки ТС внутри находилось более 40 пассажиров, а это потенциальные жертвы нерадивого водителя, который ежедневно, выезжая на линию, подвергал опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения", - проинформировал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов. 

 
 По факту подделки документов в районном управлении полиции начато досудебное расследование. 
 

Вместе с тем в отношении водителя и руководства автопарка, которое не проконтролировало должным образом работу и документы водителя, приняты меры административного воздействия. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - добавил Даулет Сейткулов.

 

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