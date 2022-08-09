Житель Акмолинской области убил жену из ревности

КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - 52-летний житель Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену, мать двух своих несовершеннолетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Преступление произошло в феврале 2022 года в областном центре, сообщает Polisia.kz.
Женщина говорила по телефону, когда муж в порыве ревности нанес ей проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота. В результате полученного ранения женщина скончалась на месте.
Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Помимо этого, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.
В настоящее время обвиняемый признан виновным по части первой статьи 99 УК РК "Убийство" и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов тенге.