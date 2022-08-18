Жителя Абайской области подозревают в изнасиловании малолетней девочки

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В ходе досудебного расследования установлен подозреваемый, которому инкриминированы деяния, предусмотренные частью 4 статьи 120 и статьей 121 УК РК, где предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает Polisia.kz.
В тот же день в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела.
Ребенку оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взято на особый контроль руководства департамента.