Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

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КОКШЕТАУ. 29 АВГУСТА - Подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере задержали полицейские Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанный занимался расфасовкой психотропных веществ на съемной квартире. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра.

В ходе обыска оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства трамадол и 16 ампул тропикамида. Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 граммов. Изъятые вещества направили на экспертизу. Также были найдены электронные весы и пакетики, информирует Polisia.kz

Как установили полицейские, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже в его обязанности вошло получение товара, дальнейшая расфасовка "синтетики" по пакетикам и передача их закладчикам.

Начато досудебное расследование.



