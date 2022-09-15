Изнасилование ребенка расследуют в Туркестанской области

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ТАРАЗ. 13 СЕНТЯБРЯ - Около 1,5 тысячи запрещенных таблеток и ампул изъяли жамбылские полицейские в ходе ОПМ "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 5 по 9 сентября на территории региона проведено республиканское широкомасштабное ОПМ "Дермек". За эти дни сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлен 51 факт наркоправонарушений, сообщает Polisia.kz
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Из них семь уголовных преступлений, в том числе один факт по статье 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", три факта по статье 296, часть 4, УК РК "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере", два факта по статье 300, часть 1, УК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и один факт по статье 286, часть 1, УК РК "Контрабанда".
Зарегистрировано 12 фактов уголовных проступков по статье 296, части 1, 2, 3, УК РК "Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств".
Выявлено 32 факта административных правонарушения, из них 11 фактов по статье 426, часть 1, КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", 21 факт по статье 427, часть 1, КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров".
Жамбылские полицейские в ходе ОПМ проверили 45 аптек, 5 поликлиник, 5 лечебных учреждений, 3 организации и 3 завода.
Из незаконного оборота изъято 32 кг 153 г различных наркотических средств, в частности 885 г опия, 30 кг 970 г высушенной марихуаны, 298 г 27 мг гашиша, 4 тонны 297 кг прекурсоров (серная кислота), 445 ампул морфина, 1422 лекарственных препарата, наносящих вред организму человека (дигоксин, реланиум, прамедол).