Пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу

ТАЛДЫКОРАГАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В селе Балпык би Жетысуской области пьяный 31-летний водитель КамАЗа переехал две легковые машины, передает KAZAKHSTAN TODAY
В ночь с 16 на 17 сентября в селе Балпык би произошло ДТП с участием КамАЗа, "Опеля Вектр" и "Тойоты Камри". В дорожной аварии серьезно пострадали два человека, госпитализированные в настоящее время в Коксускую районную больницу", - сообщает Polisia.kz.
Предварительно установлено, что виновником ДТП является 31-летний водитель КамАЗа, который согласно медосвидетельствованию находился в алкогольном опьянении. Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан.