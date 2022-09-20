Генпрокуратура РК: государству возмещен ущерб на общую сумму свыше 523 млрд тенге

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АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На повестку дня вынесены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки, сообщает пресс-служба ГП РК.
В ходе заседания было отмечено, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.
В этой связи комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.
Совместно с квазигосударственным сектором также ведется работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.
По итогам встречи выработан комплекс дополнительных правовых, организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности данной работы.
В целом за период деятельности комиссии достигнуты определенные результаты.
На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:
- порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 млн долларов;
- по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;
- более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.