Поспорил с друзьями: в Павлодаре лжетеррористом оказался школьник

ПАВЛОДАР. 21 СЕНТЯБРЯ - Полицейские нашли автора сообщения о том, что в одной из павлодарских школ якобы находятся террористы. Подозреваемым оказался несовершеннолетний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 14-летнего учащегося школы имени Бауржана Момышулы поселка Пограничник города Аксу", - сообщает Pavlodarnews.kz .

Несовершеннолетний поспорил с одноклассниками. Вину свою признал. Подростка передали под поручительство законных представителей.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Виновному грозит штраф до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в Павлодаре из-за очередного сообщения о минировании школы пришлось эвакуировать более тысячи учащихся и 83 сотрудника учебного заведения.

Это уже второе сообщение о минировании в Павлодаре на этой неделе. Сегодня в Павлодаре задержали 38-летнего лжетеррориста, который вчера сообщил о минировании жилого дома.