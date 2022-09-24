В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

УРАЛЬСК. 23 СЕНТЯБРЯ - В Уральске на улице Момышулы 18 сентября полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Виновник ДТП скрылся, начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статье 347 УК РК (Оставление места ДТП). Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершен наезд на пешехода, водворен на штрафстоянку. Несмотря на то что он является сотрудником, мы приняли самые жесткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего", - цитирует портал "Мой город" Мирхата Аженова.
По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и руководства МВД. По делу назначен ряд экспертиз.
От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться", - добавил Мирхат Аженов.
Ранее сообщалось, что в ВКО неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся.