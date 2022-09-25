В Актау задержан за взятки замруководителя таможенного поста

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АКТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - Заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау" задержан по подозрению в получении взяток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал Astana TV, Антикор ведет дело в отношении нескольких должностных лиц. Досудебное расследование начато по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно".
Деньги брали у таможенных представителей декларантов. О каким суммах идет речь - не уточняется", - сообщает телеканал.
В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Судом 10 сентября в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела", - сообщил старший прокурор Мангистауской области Асет Беккайров.