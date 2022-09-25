Фитолабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Кокшетау

Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Кокшетау задержали трех жителей Павлодарской области, организовавших в арендованном доме лабораторию по выращиванию конопли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 сентября полиция задержала 20-летнего наркозакладчика, у которого при личном обыске обнаружено 11 пакетиков с марихуаной общим весом 195 граммов. Позже при попытке передачи наркотических средств закладчику был задержан еще один 21-летний павлодарец. Полиция установила, что марихуана изготавливалась здесь же, на территории Кокшетау.
В тот же день в арендованном частном доме оперативниками была проведена третья спецоперация, в результате которой задержан организатор подпольной фитолаборатории, также житель Павлодара. Во время обыска полицейскими изъято 10 кустов конопли, общий вес составил 1,32 кг, и 2 пакета с высушенной марихуаной весом почти 2 кг. Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, вентиляторы, термометры, приборы измерения влажности и пакетик с семенами конопли. Кроме того, изъято три приспособления для употребления наркотиков", - сообщает Polisia.kz.
По всем фактам начаты досудебные расследования, фигуранты на период расследования находятся под арестом.
Известно, что павлодарцы на протяжении некоторого времени занимались культивированием наркосодержащих растений, незаконным хранением и дальнейшим сбытом полученных наркотиков на территории Кокшетау", - сообщили в полиции.