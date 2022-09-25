Фитолабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Кокшетау

ТУРКЕСТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился представитель одного из банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заявителя, неизвестные путем реализации несуществующих товаров через мобильное приложение нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество", сообщает Polisia.kz

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, безработный молодой человек. Он под видом совершения операций по купле-продаже товаров через банковское приложение обманным путем за месяц выманил 20 млн тенге.

Он ничего не продавал, а полученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время мошенник арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.