Задержан предприниматель, причинивший "Пассажирским перевозкам" ущерб в 300 млн тенге

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - 27 сентября ДЭР по Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов, сообщает пресс-служба АФМ.

В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

На похищенные средства Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.

Наряду с этим Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.

В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.