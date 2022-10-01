В Астане вынесли приговор воспитателю детсада, избившей ребенка

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября районным судом № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении воспитателя детского центра развития К., передает KAZAKHSTAN TODAY.

К. предъявлено обвинение в том, что она, будучи воспитателем детского сада, на капризы малолетней Ш., которая во время проведения познавательных занятий не слушала ее, стала систематично наносить побои ребенку (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), сообщает пресс-служба суда № 2 района Байқоңыр Астаны.

В суде установлено, что К., являясь воспитателем детского учреждения, не исполняла свои обязанности, и 12.01.2022 года нанесла ладонью удар в область головы малолетней Ш.

В суде доказано, что К., неся персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в период их нахождения в детском учреждении, не исполнила свои обязанности, вследствие чего ребенок, находясь в детском саду, при неустановленных обстоятельствах получил телесные повреждения.

Кроме того, согласно заключению СМЭ телесные повреждения у ребенка в виде кровоподтеков в области правой лопатки, левого коленного сустава могли образоваться в срок 5-7 суток до осмотра, то есть в период, когда ребенок не посещал сад по болезни.

Прокурор по статье 110, часть 2, пункт 1, УК просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

Потерпевшая просила назначить наказание по статье 110, часть 2, пункт 1, УК и взыскать моральный ущерб и представительские расходы.

Сторона защиты просила оправдать К. за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, кроме одного удара ладонью, просила оправдать.

Суд, учитывая все обстоятельства по делу, переквалифицировал действия подсудимой с истязания лица, находящегося в беспомощном состоянии (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), на статью 140, часть 2, УК, предусматривающую уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (статья 53 УК) в отношении подсудимой - наличие малолетнего ребенка, беременность.

Учитывая, что данное правонарушение относится к уголовному проступку, суд назначил К. штраф 30 МРП в размере 91 890 тенге с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на срок 3 года.

Гражданский иск о компенсации морального вреда судом удовлетворен частично на сумму 200 000 тенге в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.