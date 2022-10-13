В Талдыкоргане пьяный дебошир нанес ножевое ранение 22-летнему мужчине

Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный дебошир, устроивший на автовокзале драку с использованием ножа, задержан в Талдыкоргане.
11 октября в больницу госпитализировали 22-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. Выяснилось, что он получил удар ножом от пьяного мужчины в шашлычной, расположенной на территории городского автовокзала, информирует Polisia.kz.
Направленные на место происшествия патрульные полицейские задержали правонарушителя.
Подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, был доставлен в полицию и помещен под стражу.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато уголовное расследование. Нож изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, добавили в полиции.