Задержаны лидер и пятеро участников ОПГ "Бейнеуские"

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Сатпаев. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает - В Сатпаеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Polisia.kz

После произошедшего 18 октября факта хулиганства, сопряженного с покушением на убийство жителя Сатпаева, в МВД РК была сформирована следственно-оперативная группа, которая направлена в регион для усиления и оказания практической помощи.

В тот же день сотрудники МВД и регионального департамента полиции области Ұлытау провели локальные профилактические отработки по обеспечению общественного порядка в Сатпаеве.

В результате принятых мер задержано и водворено в изолятор временного содержания пяти подозреваемых в совершении указанного преступления. Установлены причины конфликта, изъято орудие преступления.

Ранее были задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Сатпаеве.

По предварительной версии, перед ТРЦ "Ulytau Mall" произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".