Задержаны лидер и пятеро участников ОПГ "Бейнеуские"

Актау. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности провел спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной преступной группы "Бейнеуские", сообщает пресс-служба ведомства.
Единовременная спецоперация была проведена 11 октября в Алматы, Актау и поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области.
Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях", - проинформировали в пресс-службе КНБ.
Уточняется, что в ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.
Задержанные находятся под стражей.