Инцидент на кладбище Талдыкоргана прокомментировали в полиции

Фото: пресс-служба МВД РК

Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео о разрытых захоронениях на кладбище в Талдыкоргане.

Сотрудники городской полиции выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Установлены повреждения в трех местах захоронений на кладбище, расположенном у поселка Енбек. Родственников и близких умерших проинформировали ос лучившемся, сообщает МВД.

Предположительно, могилы могли раскопать животные. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314, часть 1, УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно.