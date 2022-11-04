В Кокшетау задержали закладчиков "синтетики" с малолетним ребенком

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Кокшетау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В поле зрения акмолинских наркополицейских попала 26-летняя жительница столицы, которая занималась реализацией наркотиков с малолетним ребенком на руках. Она надеялась, что ребенок поможет избежать лишнего внимания, сообщает - В поле зрения акмолинских наркополицейских попала 26-летняя жительница столицы, которая занималась реализацией наркотиков с малолетним ребенком на руках. Она надеялась, что ребенок поможет избежать лишнего внимания, сообщает Polisia.kz

Подозреваемая с подельниками около месяца назад приехала из Астаны в Кокшетау для распространения синтетических наркотиков через закладки.

2 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области задержали закладчицу. В момент задержания девушка находилась за рулем автомашины. Двухмесячный ребенок находился в салоне автомашины, а рядом с ним обнаружен сверток, обмотанный изолентой черного цвета, внутри которого было 30 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета (предположительно, психотропное вещество "мефедрон" весом около 30 граммов).

В тот же день полицейские задержали ее сообщников. 35-летний мужчина - сожитель девушки и отец ребенка был задержан в одной из гостиниц областного центра, где в ходе обыска обнаружен и изъят один пакетик с веществом порошкообразной консистенции белого цвета.

На съемной квартире, где проживали задержанные, была задержана их 28-летняя подельница, жительница Астаны, которая занималась расфасовкой наркотиков. В квартире оперативники обнаружили 99 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета (весом около 50 граммов). Также были изъяты электронные весы и приспособления для употребления синтетических наркотиков.

По всем вышеуказанным фактам начато досудебное производство по статьям 296, часть 4 (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), и 296, часть 2, УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в небольшом размере). Назначены экспертизы.