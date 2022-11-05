Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора

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Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау - Анталия и Актау - Алматы.
В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау - Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своем багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилете авиарейсом сообщением Актау - Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 тысяч тенге", - сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта.
Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.