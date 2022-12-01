Спецоперация МВД РК: задержана группа контрабандистов и организаторов незаконной миграции

Туркестан. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК совместно с 5-м департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявших свою криминальную деятельность на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан.
Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания "брокерских услуг" на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам. За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тысяч тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин", - сообщили в МВД.
Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны.
Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что были проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.
В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.