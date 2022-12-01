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Спецоперация МВД РК: задержана группа контрабандистов и организаторов незаконной миграции

30.11.2022, 09:22 19406
Фото: МВД РК
Криминальную деятельность ОПГ осуществляла на границе с Узбекистаном
Туркестан. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК совместно с 5-м департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявших свою криминальную деятельность на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан.

Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания "брокерских услуг" на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам. За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тысяч тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин", - сообщили в МВД.


Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны.

Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему", - отметили в ведомстве.


Сообщается, что были проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.
 

новости по теме

Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ

30.11.2022, 20:51 7586
Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ
Фото: Depositphotos
Также арестованы два сотрудника Агентства
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий действительно выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, сообщает пресс-служба АФМ.

Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. - Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения сотрудникам оперативных подразделений.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.

Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".

Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 

Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области

30.11.2022, 15:07 13386
Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Из схрона изъяты 3 автомата Калашникова, боевой пистолет Макарова, 2 гранаты и более 100 различных патронов
Конаев. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полицейские совместно с сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности обнаружили схрон оружия, похищенного во время январских беспорядков, сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Из схрона изъяты 3 автомата Калашникова, боевой пистолет Макарова, 2 гранаты и более 100 различных патронов.
 

В Шымкенте более шестисот семей незаконно стали получателями АСП

30.11.2022, 11:39 16746
В Шымкенте более шестисот семей незаконно стали получателями АСП
Граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях
Шымкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили фиктивных получателей адресной социальной помощи. Незаконным способом пособия получили 610 семей.

Как рассказали в управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента, горожане скрывали свои доходы и даже подделывали справки.

Такие граждане малоимущими считались только на бумаге, а по факту проживали в коттеджах и ездили на дорогих автомобилях, отметили специалисты, говорится в репортаже телеканала "Хбара24".

По информации телеканала, незаконно было получено более 30 млн тенге, их придется вернуть.

Многие семьи решили сделать это добровольно, не доводя дело до суда. Но некоторыми историями заинтересовались полицейские, расследуя дело по статье "Мошенничество".

391 семья добровольно вернула в бюджет 17 миллионов 502 тысячи тенге. Дела еще 219 семей рассматривались в суде, по 200 фактам есть решение. Кто-то незаконно получил за два квартала. Кто-то - за один. У всех по-разному. Сейчас аудит проводится постоянно", - рассказала глава управления занятости и соцзащиты Шымкента Балмаржан Нарбекова.


 

К 17 годам тюрьмы приговорен кызылординец, направивший КамАЗ на военных во время январских беспорядков

30.11.2022, 10:38 18216
К 17 годам тюрьмы приговорен кызылординец, направивший КамАЗ на военных во время январских беспорядков
Фото: Depositphotos
Сев за руль КамАЗа, подсудимый развернул его на линию отступающих военнослужащих и, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него
Кызылорда. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь военнослужащего, а также акте терроризма.

Согласно материал суда, 5 января 2022 года подсудимый, участвуя в массовых беспорядках, перед торговым центром, применив насилие в отношении военнослужащего, захватил военный КамАЗ.

Сев за руль грузового авто, развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего, который от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении суда.


Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам уголовного дела, а также заключением судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что содеянное относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Однако с учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств окончательно подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в ходе январских погромов погибли 238 человек.
 

В талдыкорганском парке обнаружили тело мужчины

29.11.2022, 19:31 26741
Признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено
Талдыкорган. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 29 ноября, в Талдыкоргане на территории центрального парка обнаружено тело 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД РК.

Каких-либо внешних признаков насильственной смерти на теле покойного не обнаружено. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет определена причина смерти и принято окончательное процессуальное решение.
 

Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ

29.11.2022, 17:20 28696
Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ
Организатор преступления Мухтар Боранбаев объявлен в международный розыск
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Мухтара Базарбаева и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова по факту хищения денежных средств в сумме 436 миллионов тенге, сообщает пресс-служба АФМ.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Боранбаев М.С. объявлен в международный розыск", - сообщили в агентстве.


Департамент АФМ также совместно с прокуратурой города принял меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли TOO "AlanParking".

 

Стали известны подробности инцидента в аэропорту Актау

28.11.2022, 21:09 41596
Полицейские ищут анонима, сообщившего о заложенном взрывном устройстве
Актау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта Актау. Информация оказалась ложной.
 
В ходе проверки территории аэропорта Актау взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, сообщает "Лада".
 

28 ноября в 16.48 на электронный адрес международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Также оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности. Воздушная гавань возобновила свою работу", - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

 
Ранее сообщалось, что из аэропорта Актау эвакуировали пассажиров и персонал.
 

Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста

28.11.2022, 17:14 42376
Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста
Фото: ktk.kz
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмену Марату Абиеву дали 15 суток ареста за организацию митинга в Астане, сообщает специализированный межрайонный суд по административным делам.
 
Как сообщает телеканал КТК, 27 ноября специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел два дела в отношении Марата Абиева.

Из материалов дел следует, что 26 ноября он без получения разрешения от местного исполнительного органа Астаны организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
 
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток.
 
Постановления не вступили в законную силу.
 
Напомним, вечером 26 ноября в Астане полицейские пресекли незаконную акцию.
 

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