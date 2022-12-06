В Абайской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

Семей. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по реализации алкоголя провели сотрудники УБОП департамента полиции области Абай. Контрафактный алкоголь в подвальном помещении разливал 57-летний житель областного центра.
По данным Polisia.kz, он оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного. Сотрудники полиции обнаружили в помещении более 1500 литров алкоголя в 12 канистрах разных объемов.
Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге. Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы.
Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности для принятия процессуального решения в департамент экономических расследований по области Абай", - сказал заместитель начальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев.