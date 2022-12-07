Похищенное во время беспорядков ружье изъяли у жителя Алматинской области

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Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У жителя Алматинской области изъяли ружье из салона автомашины. Оружие было похищено во время январских беспорядков.
5 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области в селе КазЦИК Илийского района задержан 29-летний местный житель. В ходе обыска салона автомашины задержанного изъято огнестрельное ружье Mannlicher. Отметим, что оно числится в списках похищенного из оружейного магазина в Алматы", - сообщает Polisia.kz.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"
Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, сообщили в областной полиции.