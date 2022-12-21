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В Алматы задержали вооруженных серийных грабителей

20.12.2022, 17:29 16446
В Алматы задержали вооруженных серийных грабителей
Фото: Polisia.kz
Трое мужчин напали на прохожего
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серийные грабители с обрезом задержаны в частном секторе Алматы.

По информации полиции Медеуского района, трое мужчин в половине девятого вечера напали на прохожего: применив силу, отобрали у него сотовый телефон и другое имущество.

Комплекс оперативных мероприятий, в том числе мониторинг систем видеонаблюдения города, позволил нам в течение дежурных суток установить марку автомашины, на которой передвигались налетчики, а также их личности. Это местные жители, 1992, 2003 и 2004 годов рождения. Автомобиль подозреваемых был блокирован на улице Таттимбета", - сообщает Polisia.kz.


Спецоперация по задержанию злоумышленников проведена при содействии полицейского спецназа.

При обыске в салоне авто было обнаружено ружье, переделанное под обрез. По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Его происхождение, принадлежность и причастность к каким-либо преступлениям будет доподлинно установлена по результатам данного исследования", - констатировал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

 

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Руководителя Костанайской теплоэнергокомпании осудили на 4 года

20.12.2022, 17:41 15886
Руководителя Костанайской теплоэнергокомпании осудили на 4 года
Фото: Depositphotos
В результате его действий ущерб государству составил 15 млн тенге.
Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайский областной суд приговорил директора КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскара Бекпаганбетова к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.

Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" Рустем Зиннатуллин и ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулеген Турлугулов к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях", - сообщили в ведомстве.


По его информации, будучи директором КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания", Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге.

Напомним, сегодня в Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов.

Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства заявил, что средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет более 60 лет, а средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%. Глава ведомства предложил проверять ТЭЦ 4 раза в год, а также увеличить штрафы для руководителей энергетических предприятий.
 

В Алматы изъяли крупную партию кокаина

19.12.2022, 17:00 50046
В Алматы изъяли крупную партию кокаина
Фото: Polisia.kz.
Канал поставки наркотиков в мегаполис устанавливается оперативниками
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали 31-летнего закладчика кокаина, сообщает Polisia.kz.

Гражданин Г. стал утверждать, что тиражированием наркотиков стал заниматься относительно недавно. По его словам, работу предложил незнакомец, связь поддерживали исключительно через мобильный мессенджер. В момент задержания у фигуранта было обнаружено и изъято десять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Судебно-химическая экспертиза показала, что это крупная партия кокаина", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.


Действия наркодельца квалифицированы по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Он взят под стражу.

Канал поставки наркотиков в мегаполис устанавливается оперативниками управления по противодействию наркопреступности.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау задержали закладчиков "синтетики" с малолетним ребенком.

 

В Караганде задержали 17 человек за хулиганство, изъято оружие

19.12.2022, 16:40 51091
В Караганде задержали 17 человек за хулиганство, изъято оружие
Фото: кадр из видео
Один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться
Караганда. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 19 декабря около 13.00 на площади перед железнодорожным вокзалом пресечены хулиганские действия со стороны жителей города, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Задержано 17 человек. При этом один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться и совершил столкновение со служебной машиной. Также у одного задержанного обнаружено и изъято оружие", - проинформировали в полиции.


Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства.

 

Четверых павлодарцев осудили за групповое изнасилование

19.12.2022, 16:11 51771
Четверых павлодарцев осудили за групповое изнасилование
Фото: Depositphotos
Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании
Павлодар. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский городской суд № 2 вынес приговор четверым жителям города за групповое изнасилование по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суда.

Обстоятельства дела неизвестны, судебное заседание было закрытым, информирует pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы, прокурор просил приговорить одного из обвиняемых к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, двоих - к 11 годам, одного - к девяти. Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании для троих подсудимых, последнего они простили, он же частично признал вину.

В суде напомнили, что за групповое изнасилование по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет. Смягчающим обстоятельством для одного из подсудимых стало наличие ребенка, для второго - частичное признание. Отягчающим посчитали то, что преступление павлодарцы совершили в алкогольном опьянении.

Учитывая степень общественной опасности преступления и личности подсудимых, суд назначил А.А. девять лет и один месяц лишения свободы, И.М., Г.Э. и М.Д. - девять лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе суда № 2.


Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
 

Список наркотических веществ, подлежащих контролю, расширили в Казахстане

19.12.2022, 13:27 54016
Список наркотических веществ, подлежащих контролю, расширили в Казахстане
В перечень добавлены еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень наркотических веществ и прекурсоров расширен еще на 27 препаратов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале "Открытые НПА", сообщила на брифинге в Министерстве внутренних дел представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

МВД разработан проект постановления по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках находится более 1 тысячи веществ, оборот которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 17 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров - веществ, используемых для их изготовления", - проинформировала Турлыбек.


В частности, в список веществ, контролируемых государством, попали этизолам, трамадол и кетамин.

В целях борьбы с так называемой аптечной наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом - психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости", - заявила представитель МВД.


По ее словам, для наступления уголовной ответственности достаточно от 0,1 до 10 граммов препарата. При этом 10 граммов считаются особо крупным размером.

После введения закона в действие трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.
 

Два обреза и винчестер обнаружили полицейские в автомобиле жителя Кентау

19.12.2022, 11:13 56711
Два обреза и винчестер обнаружили полицейские в автомобиле жителя Кентау
Фото: Polisia.kz
Выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие
Кентау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Кентау задержан за незаконные хранение и перевозку огнестрельного оружия.

Ночью на одной из улиц города Кентау полицейские остановили автомобиль Mercedes, который показался им подозрительным. При проверке полицейские обнаружили в салоне автомобиля три огнестрельных оружия - два обреза и винчестер. Изъятое оружие направили на экспертизу.


Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", сообщает Polisia.kz.

Жителя Кентау доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие, рассказали в полиции.

Напомним, в Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература.
 

Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом

19.12.2022, 09:01 58786
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом
Фото: Polisia.kz
Сумма ущерба составила более 6,6 млрд тенге
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия в предприятиях, сопряженного в том числе с похищением человека.

По данным Антикоррупционной службы, сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов", - говорится в сообщении.


Отмечается, что на стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается", - пояснили в Антикоре.


Как сообщалось ранее, в июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".

В начале ноября стало известно о возвращении в РК драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью свыше $230 млн.  
 

В Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература

17.12.2022, 13:05 91841
В Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература
Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские в ходе обыска обнаружили оружие, патроны и религиозную литературу.
Актобе. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 15 декабря в 20.00 сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" был задержан житель Алгинского района, являющийся участником организованной преступной группы и приверженцем деструктивного религиозного течения, сообщает пресс-служба МВД РК.

У задержанного при проведении обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты пистолет марки Макарова, охотничье ружье марки Mossberg 12-го калибра, патроны 9-го калибра (от ПМ) в количестве 38 штук, патроны 12-го калибра в количестве 19 штук, патронташ, охотничий нож, религиозные книги в количестве 18 штук.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Алгинского района по статье 287, часть 3, УК РК. Задержанный водворен в ИВС Алгинского РОП.
 

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