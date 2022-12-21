В Алматы задержали вооруженных серийных грабителей

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Трое мужчин напали на прохожего
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серийные грабители с обрезом задержаны в частном секторе Алматы.
По информации полиции Медеуского района, трое мужчин в половине девятого вечера напали на прохожего: применив силу, отобрали у него сотовый телефон и другое имущество.
Комплекс оперативных мероприятий, в том числе мониторинг систем видеонаблюдения города, позволил нам в течение дежурных суток установить марку автомашины, на которой передвигались налетчики, а также их личности. Это местные жители, 1992, 2003 и 2004 годов рождения. Автомобиль подозреваемых был блокирован на улице Таттимбета", - сообщает Polisia.kz.
Спецоперация по задержанию злоумышленников проведена при содействии полицейского спецназа.
При обыске в салоне авто было обнаружено ружье, переделанное под обрез. По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Его происхождение, принадлежность и причастность к каким-либо преступлениям будет доподлинно установлена по результатам данного исследования", - констатировал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.