Нападавших на женщин серийных грабителей задержали в Алматы

Один из задержанных уже был судим за грабежи

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по горячим следам задержали двух серийных грабителей, которые нападали на женщин в вечернее время в центре города.





О нападении в полицию сообщила потерпевшая, сообщает Polisia.kz





По словам девушки, вечером в микрорайоне Самал двое неизвестных выхватили из ее рук сотовый телефон. Сумма ущерба составила 330 тысяч тенге. Подозреваемых задержали по горячим следам.





После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и в процессуальном порядке возвращен владелице. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", - сообщил начальник управления Медеуского района Ильяс Омирсериков.





По его словам, установлена причастность злоумышленников к 5 подобным ограблениям. Один из задержанных уже был судим за грабежи.