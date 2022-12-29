28.12.2022, 09:33 29346
Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки"
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки".
Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - сообщили в Антикоре.
20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки.
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28.12.2022, 20:32 9121
В Актюбинской области бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге
Мошенник предложил женщине вложить деньги в криптовалюту
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвой мошенника стала 58-летняя жительница Мугалжарского района, работающая бухгалтером в государственном учреждении, сообщает Polisia.kz.
Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей одобрили кредит на сумму 3 млн тенге. Далее собеседник предложил вложить одобренный кредит в криптовалюту. Идея женщине понравилась, она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге.
28.12.2022, 18:20 14321
Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении Козачкова
Фото: pexels.com
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском городском суде рассмотрены частные жалобы адвокатов Михаила Козачкова на постановление специализированного межрайонного следственного суда Алматы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 18 февраля 2023 года) в отношении Михаила Козачкова оставлена без изменений, частные жалобы адвокатов без удовлетворения", - проинформировали в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Иная информация по поводу досудебного расследования согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.
Напомним, 18 декабря 2022 года журналист Михаил Козачков задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.
Позже журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием журналиста.
Редакция газеты "Время", где работает журналист, также опубликовала заявление по факту задержания своего сотрудника.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.
20 декабря стало известно, что журналист Михаил Козачков арестован на два месяца.
28.12.2022, 12:49 24421
В Казахстане с начала года в семейно-бытовых конфликтах погибли 93 женщины
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины.
Около 850 уголовных дел завели в Казахстане по фактам бытовых конфликтов в семьях. Это почти на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Около 98% всех правонарушений домашние дебоширы умышленно совершают против личности, сообщает "Хабар24".
В разрезе регионов больше всего правонарушений зафиксировали в Восточно-Казахстанской области. Среди антилидеров также оказались Алматинский и Карагандинский регионы.
Гражданку Узбекистана спасли от бытового насилия в Акмолинской области.
27.12.2022, 20:53 48241
Криминальная сводка: авиадебошира сняли с рейса, осудили убийцу дочери
Фото: Polisia.kz
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К вечеру вторника, 27 декабря, среди ярких событий криминальной хроники можно отметить сообщения о снятии с рейса авиадебошира, фейк о гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве и приговор по делу об убийстве пятилетней девочки.
Пьяный гражданин Узбекистана снят с авиарейса за мелкое хулиганство. 34-летний мужчина вел себя на борту агрессивно, нецензурно выражался. Пассажир был снят по акту с авиарейса Алматы - Ташкент и передан полицейским, сообщает пресс-служба МВД РК.
Также в полиции прокомментировали информацию о якобы гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве. По информации ведомства, 26 декабря в 01.39 в кафе Love Sushi произошел конфликт между посетителями. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли хулиганство. Участникам драки оказали медпомощь без госпитализации. В отношении обоих хулиганов составлен административный протокол по статье 434, часть 1, КоАП, и материал направлен в суд для принятия процессуального решения.
В Жетысуской области вынесли приговор по жуткому делу об убийстве пятилетней девочки, скелетированные останки которой были обнаружены на свалке. По данным суда, подсудимые прибыли на свалку, расположенную за пределами города, и по предварительному сговору убили ребенка, а затем скрыли тело.
Уголовное дело в отношении матери М. и двоюродного брата А. по факту убийства ребенка рассматривалось по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подсудимые полностью признали свою вину. В итоге суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
27.12.2022, 17:50 53981
Восемь граждан Украины организовали подпольные нарколаборатории в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области.
Двух жителей Украины, 48 и 28 лет, задержали 22 декабря на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района. В ходе проверки у них были обнаружены наркотики.
Недалеко от места проверки автотранспорта иностранцев был обнаружен пакет черного цвета, внутри которого находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразного вида. Далее сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Украины. Изъято лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества, а также около 30 кг наркотического вещества "скорость", - сообщает Polisia.kz.
Во время признательных показаний задержанные сообщили, что собирались открыть еще одну лабораторию по производству данного наркотика.
Зарегистрировано уголовное дело по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые взяты под стражу.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что только в этом году в Казахстане ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг "синтетики".
27.12.2022, 14:17 59646
Антикор расследует уголовное дело в отношении экс-чиновников отдела земельных отношений Тараза
Уголовное дело расследуется по факту злоупотребления должностными полномочиями
Фото: polisia.kz
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Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении бывших должностных лиц отдела земельных отношений города Тараза, сообщили в пресс-службе департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жамбылской области.
В 2021 году решением земельной комиссией Тараза произведена безвозмездная замена жителю Тараза земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на 2 земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 гектара", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.
В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектором указанного отдела задержаны и в отношении последних следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Антикоре.
Уголовное дело расследуется по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Окончательная оценка действиям виновных лиц будет дана судом. Расследование по делу продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год.
27.12.2022, 12:13 63091
Бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший ректор - председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" и двое ее подельников получили 7 лет лишения свободы за махинации с земельными участками университета, сообщает Антикоррупционная служба.
Приговором Карасайского районного суда бывший ректор - председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Алдамбергенова, советник ректора Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.
Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела и специалист отдела осуждены к 7 годам лишения свободы условно.
Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.
Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате университету причинен ущерб на сумму 95,5 миллиона тенге", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, незаконно отчужденные 1,09 гектара Казахского национального университета имени аль-Фараби по решению суда будут возвращены в собственность университета. Счетный комитет установил, что в 2017 году в имуществе КазНУ имени аль-Фараби есть недостача земельного участка площадью 1 гектар. Данная земля была отчуждена постановлением акимата 2017 года.
Акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.
27.12.2022, 11:23 58591
Глава Казселезащиты задержан по подозрению в получении взятки
Фото: Zhambylnews
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель ГУ "Казселезащита" Карим Кокербаев задержан по подозрению в коррупционном преступлении, проинформировали в пресс-службе Антикоррупционной службы.
В ведомстве не сообщили подробности причин задержания.
В период с 2013 по 2018 годы Кокербаев занимал должность акима Жамбылской области. До 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.
ГУ "Казселезащита" возглавлял с августа 2019 года.
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