04.01.2023, 20:32 19746
Акимат Алматы размещал деньги на стабилизацию цен на продукты через СПК на депозитах БВУ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 2019 по 2022 годы, когда акимат Алматы возглавлял Бакытжан Сагинтаев, ведомство полученные от правительства средства для стабилизации цен на продукты направило в Социально-предпринимательскую корпорацию (СПК), которая в свою очередь разместил эти деньги на депозитах в банках второго уровня (БВУ). Антикором это расценивается, как отсутствие действий по сдерживанию цен со стороны акимата.
Несмотря на наличие тенденции роста цен на продукты в 2020-2021 годы, никаких действий со стороны акимата не последовало", - подчеркнули в агентстве в ответе на депзапрос.
По информации ведомства деньги поступили в СПК "Алматы", а тот в свою очередь разместил их на депозитах в БВУ.
К примеру, за 2020-2021 оды прибыль СПК "Алматы" от размещения средств на депозитах банков второго уровня составила 1,2 млрд тенге (59% от суммы прибыли, в 2019 году деятельность СПК "Алматы" была убыточной)", - сообщили в Антикоре.
Кроме того, Агентство указало на аналогичные примеры в других регионах республики.
При проведении анализа в деятельности 17 Социально-предпринимательских корпораций за период 2019-2021 годы ведомство установило ряд коррупционных рисков", - сообщили в Антикоре.
Также в ведомстве добавили, что "за 2019-2021 годы сумма процентов по депозитам в банках ("Түркістан", "Ертіс", "Алматы", "Байқоныр", "Тобол", "Жетісу" и "Shymkent") достигла 4,4 млрд тенге, тогда как общая прибыль составила 5 млрд тенге".
В 2017-2018 годы руководство СПК Павлодар" (94 млн тенге), "Атырау" (212 млн) и "Байқоңыр" (600 млн) на депозитных счетах АО "Астана Банк" разместило бюджетные средства в сумме 906 млн тенге, которые на сегодняшний день не возвращены по причине банкротства банка", - добавили в ведомстве.
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05.01.2023, 11:03 3816
Действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировались куратором из КНБ - Генпрокуратура
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе доклада по расследованию январских событий в мажилисе генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил, что во время погромов действия криминального авторитета Армна Джумагельдиева контролировались куратором из Комитета национально безопасности.
Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, действовал под руководством куратора из КНБ, сообщил Асылов.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор.
Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
Экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергенова обвиняют в том, что во время январских беспорядков он организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
04.01.2023, 18:50 22561
Свыше 2,5 тысЯЧИ незаконно вырубленных хвойных деревьев изъяли за полмесяца в РК
Наложено адмштрафов на 500 тысЯЧ тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 31 декабря в стране прошло ОПМ "Ель". Цель мероприятия - выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, сообщает Polisia.kz.
На рынках и других местах были созданы 588 мобильных групп, в том числе 321 совместных с природоохранными органами. Проведено 1837 рейдов.
Всего с начала ОПМ привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной - 18. Изъято свыше 2,5 тысячИ штук деревьев хвойных пород. Наложено адмштрафов на 500 тысЯЧ тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.
Как отметили полицейские, чаще всего правонарушители привлекаются к ответственности за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах и нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.
04.01.2023, 17:42 26741
В Костанае осужден сотрудник управления сельского хозяйства за хищение субсидий
Фото: Depositphotos
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Костанай. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела экономики и проектного управления ГУ "Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области" Т. за совершение мошенничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, служебного подлога и других лиц, проходящих по делу, сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что "в период с апреля по декабрь 2019 года Т. и директор ТОО "Агро Консалтинг KST" Ж., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств - сумм инвестиционных субсидий, предоставленных субъектам АПК Костанайской области в качестве возмещения части расходов при инвестиционных вложениях на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств".
В дальнейшем Т. и Ж. вовлекли в свою преступную деятельность в качестве пособников М. и менеджеров ТОО "Агро Консалтинг KST К. и Ток.", которые впоследствии выполняли преступные указания и поручения последних, направленные на обеспечение хищения бюджетных средств", - отметили в суде.
В результате преступных действий подсудимых государству в лице управления сельского хозяйства Костанайской области причинен ущерб в особо крупном размере.
Судом назначено наказание: Т. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и Ж. - в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности
Еще троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно, с установлением им на весь срок наказания пробационного контроля с возложением на них в соответствии частью 2 статьи 44 УК исполнение обязанностей.
Кроме этого, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде с лишения права занимать должности на государственной службе: Т. - пожизненно, Ж. - сроком на 10 лет, К. и Ток. - сроком на 6 лет и М. - сроком на 5 лет.
Исковые требования управления сельского хозяйства суд удовлетворил частично:
- взыскав с ответчиков Т., Ж., К. и Ток. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 29 012 240 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 870 367 тенге в равных долях, то есть по 217 592 тенге с каждого;
- взыскав с ответчиков Т. и М. в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба 5 997 000 тенге и в доход государства государственную пошлину в сумме 179 910 тенге в равных долях, то есть по 89 955 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
04.01.2023, 16:39 27511
Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров в области Жетісу
Фото: Polisia.kz.
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Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области.
В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.
Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.
Ранее сообщалось, что браконьеров с тушей косули задержали в СКО.
04.01.2023, 13:12 31326
Деятельность международной ОПГ пресекли в Байконуре
Фото: Polisia.kz
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Байконур. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали вчера в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России.
В группировку входили граждане Казахстана и России.
Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
По месту жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщает КНБ.
Так, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия.
Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий.
В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
02.01.2023, 16:58 80921
В Актобе празднование Нового года закончилось вызовом ОМОНа: комментарий МВД
Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции
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Актобе. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ появилась информация об "избиении" полицейскими участников драки в ресторане "Улытау" в Актобе при задержании.
В МВД РК по данному факту сообщили следующее: 31 декабря в 01:35 на номер 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана "Улытау", расположенного произошла драка.
На место были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших полицейских, продолжали выяснять отношения между собой.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что "мальчик" и "девочка" были избиты в ходе драки между конфликтующими еще до прибытия полицейских.
Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции.
За нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим, в отношении четверых лиц были составлены административные протоколы по ст.434 Кодекса РК об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".
Факты рукоприкладства со стороны полицейских ни в ресторане, ни при задержании не выявлены.
Запись с видеожетонов полицейских, производивших задержание по вызову о драке у ресторана "Улытау" в Актобе.
30.12.2022, 18:50 175856
Прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 30 декабря, в Сарыаркинском суде № 2 началось слушание по делу Кайрата Боранбаева. На скамье подсудимых учредители ТОО "Азия-газ Чунджа" Кайрат Боранбаев и Роман Наханов, а также бывший заместитель председателя правления АО "QazaqGaz" Тайыр Жанузак.
Реализуя преступный план, лица в целях личного незаконного обогащения с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "Азия-газ Чунджа" и АО НК "QazaqGaz" о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2 млн 26 тысяч 419 куб. м по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тысяч 272 тенге с НДС, сообщает prosud.kz.
В этот же период времени Жанузак, действуя в интересах Серды, Боранбаева, Наханова и других лиц, осуществил растрату вверенных ему денежных средств путем подписания реестра платежей. В результате Жанузаком в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тысяч 10 тенге", - сообщил в суде прокурор Астаны Бауржан Шекенов.
Он добавил, что в результате созданных Жанузаком условий на банковский счет ТОО "Азия-газ Чунджа" в АО "Народный банк Казахстана" от АО НК "QazaqGaz" за поставку товарного газа перечислили 141 млрд 681 млн 676 тысяч 279 тенге с НДС.
Завышение стоимости реализуемого от имени ТОО "Азия-газ Чунджа" в адрес АО НК "QazaqGaz" товарного газа позволило создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих нацкомпании. Таким образом, Жанузак и другие должностные лица АО НК "QazaqGaz" в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым, несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО "Азия-газ Чунджа" по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения", - констатировал Бауржан Шекенов.
В суде отметили, что часть денег Боранбаев потратил на покупку недвижимости площадью 742 кв. м в Алматы у ТОО "Esentai office". Помещение стоило 686 млн тенге.
Другой подсудимый Наханов, согласно версии следствия, часть средств в размере 99,8 млн тенге 30 ноября 2020 года со своего личного счета перечислил на счет ТОО "Highvill Ishim" за приобретение квартир за номером 2105, 2107, 2108 в строящемся жилом комплексе в Астане.
С целью утаивания подлинного характера источников возникновения прав на квартиры Наханов на основании договора долевого участия оформил их на сына Наханова Бауыржана Романовича", - сказал Бауржан Шекенов.
Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.
Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".
Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
30.12.2022, 16:46 180206
Кайрату Боранбаеву отказали в домашнем аресте
Фото: Pexels.com
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Как сообщила судья Назгуль Бапакова, в суд № 2 Сарыаркинского района Астаны поступили ходатайства адвоката Данияра Канафина в интересах подсудимого Кайрата Боранбаева и адвоката Сулейменова в интересах подсудимого Романа Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую, информирует zakon.kz.
Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей", - заявила судья Назгуль Бапакова.
По ее словам, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны оставлено без изменений, сообщает inform.kz.
Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеются. С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт, где содержатся под стражей, для оказания медицинской помощи", - отметила судья.
В силу части 1 статьи 147 УПК РК содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет.
На основании изложенного, руководствуясь требованием статей 324, 344 УПК РК, суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержание под стражей на мене строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать", - добавила судья.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.
Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".
Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
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