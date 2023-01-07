06.01.2023, 14:00 40566
Руководителей управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве
Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы расследует уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Мурата Жексембаева, которого подозревают во взяточничестве.
Расследуется уголовное дело в отношении врио заместителя руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" Жексембаева М.С. и других лиц КГУ по статье 366 часть 3 УК РК "Получение взятки", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Zakon.kz.
Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология". Чиновников подозревают в необоснованном повышении окладов и отпускных выплат членам правления в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.
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06.01.2023, 20:37 23411
У жительницы Уральска изъял более килограмма "синтетики"
Размер изъятого вещества определен как особо крупный
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 декабря в Уральске полицейские остановили Opel Corsa под управлением 45-летней женщины. В ходе обыска в ее сумке были обнаружены 3 свертка, обмотанные изолентой, а также 74 расфасованных пакета с порошкообразным веществом серо-бежевого цвета со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли предметы, используемые для упаковки наркосодержащих препаратов для их дальнейшей продажи.
Согласно сводной таблице наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров размер изъятого вещества определен как особо крупный.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297, часть 1, УК РК "Незаконное хранение, перевозка наркотических средств, в целях сбыта". За сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере законодательно предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
06.01.2023, 14:15 39996
Тонны опиатов и оружие: участников крупной ОПГ задержали в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности задержал участников крупной наркогруппировки, причастной к сбыту опиатов в различных регионах страны.
По результатам оперативной разработки в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонны данного опиата", - сообщили в комитете.
В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в Усть-Каменогорске был задержан наркокурьер. Одновременно, в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.
В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.
Следствие установило, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц", - проинформировали в КНБ.
Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.
Напомним, 4 января КНБ сообщил о задержании в Байконуре 18 лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы. Их задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России.
На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи.
Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в КНБ.
06.01.2023, 11:43 45501
Криминальному авторитету Джумагельдиеву продлили арест на два месяца
Арест продлен до 7 марта 2023 года
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, суд продлил арест на два месяца, сообщили в городском суде Алматы.
29 декабря 2022 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года", - проинформировали в суде.
Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
5 января генпрокурор РК Берик Асылов рассказал, что во время январских погромов Арман Джумагельдиев действовал под руководством куратора из КНБ.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор.
05.01.2023, 17:14 76151
Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане
Экс-главу департамента полиции Алматинской области судят по статье "Превышение власти или должностных полномочий"
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Талдыкорган. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане началcя суд по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
Как передает агентство Sputnik Казахстан из зала суда, адвокат обратилась к суду с ходатайством прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления и события преступления в действиях своего подзащитного.
Просим вас прекратить данное уголовное дело и вернуть в строй генерал-майора генерал-майора Кудебаева, всю жизнь посвятившего беззаветному служению Родине, честно исполнившему свой долг в самых непредвиденных, опасных и чрезвычайных ситуациях, и сейчас несправедливо преследуемого в уголовном порядке за сохранение жизни сотен граждан и в целях упреждения возрастания протестных настроений", - предложила адвокат.
Напомним, сегодня Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
Напомним, Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских беспорядках. Он и другие должностные лица департамента полиции обвиняются по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".
В период январских событий Серик Кудебаев был назначен комендантом Алматинской области во время режима ЧП.
В апреле стало известно, что Кудебаев уволен из органов внутренних дел.
05.01.2023, 15:57 77641
Асылов опроверг слухи об обезглавленных полицейских во время январских беспорядков
Фото: facebook/Салтанат Ташимова
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стана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов прокомментировал информацию об отрубленных головах и 20 тысячах террористов, якобы действовавших во время январских беспорядков.
Мы версию по отрубленной голове проверяли. Но такого лица мы не нашли, в ходе следствия полностью проверили, но не нашли такого факта", - заявил Асылов сегодня, в кулуарах мажилиса.
По его словам, 4 и 5 января, во время начала январских событий, было много разной информации, в том числе ложной.
Представляете, восемь городов, многие объекты горят, акиматы горят, разные сообщения из разных источников, в том числе и неправильная информация поступала", - пояснил Асылов.
Он также прокомментировал информацию о 20 тысячах террористов. По его словам, поступала разная информация, что есть зарубежные преступники, в том числе те, кто говорил на кыргызском и узбекском языках. В результате в обществе появилась версия, что все нападающие были террористами.
Я вам скажу, что все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Не обязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Я вам сразу скажу, террористы официально не заявляли, что они террористы. Все их действия, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, все их действия мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем", - подчеркнул генпрокурор.
Он также заявил, что лично не вел подсчет террористов.
Напомним, 7 января глава государства в своем твите заявил, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов. Позже информация была удалена.
Также 6 января 2022 года комендатура Алматы сообщила, что при беспорядках в Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены.
Позже советник первого президента Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев рассказал в интервью, откуда президент Касым-Жомарт Токаев взял цифру в 20 тысяч террористов, напавших на Казахстан во время январских событий. По его словам, террористы стремились запугать главу государства, чтобы он покинул страну.
Вся хронология январской трагедии - здесь.
Всего во время беспорядков погибли 238 человек. Сегодня в Астане и Алматы почтили память жертв январских событий.
05.01.2023, 14:18 80361
В РК выявили теневой оборот нефтепродуктов на сумму свыше 15 млрд тенге
Пресечено 335 попыток вывоза нефтепродуктов в общем объеме более 84 тысяч литров
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022 год выявлено 411 фактов реализации нефтепродуктов без документов в объеме 87,7 тысячи тонн на сумму 15,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.
По решению суда конфискован доход в сумме 55,5 млн тенге, начислен штраф в сумме 25,7 млн тенге.
К примеру, по Актюбинской области выявлен факт реализации бензина не с баз нефтепродуктов (в обход) в объеме 57 тонн, доход конфискован в сумме 8,6 млн тенге, начислен штраф в сумме 0,3 млн тенге. Аналогичный факт выявлен в Абайской области в количестве 900 тонн, конфисковано на сумму 24,7 млн тенге, начислен штраф в сумме 1,5 млн тенге", - проинформировали в КГД.
Также органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением товаров, по которым введены запреты и ограничения. Пресечено 335 попыток вывоза нефтепродуктов в общем объеме более 84 тысяч литров.
На границе РК с третьими странами внедрены критерии риска, не позволяющие предпринимателям оформлять таможенную декларацию на товары, по которым введены запреты и ограничения, в том числе предусматривающий проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы на селективной основе.
Ранее сообщалось, что двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана.
05.01.2023, 11:03 85781
Действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировались куратором из КНБ - Генпрокуратура
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе доклада по расследованию январских событий в мажилисе генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил, что во время погромов действия криминального авторитета Армна Джумагельдиева контролировались куратором из Комитета национально безопасности.
Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, действовал под руководством куратора из КНБ, сообщил Асылов.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор.
Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
Экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергенова обвиняют в том, что во время январских беспорядков он организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
04.01.2023, 20:32 83431
Акимат Алматы размещал деньги на стабилизацию цен на продукты через СПК на депозитах БВУ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 2019 по 2022 годы, когда акимат Алматы возглавлял Бакытжан Сагинтаев, ведомство полученные от правительства средства для стабилизации цен на продукты направило в Социально-предпринимательскую корпорацию (СПК), которая в свою очередь разместил эти деньги на депозитах в банках второго уровня (БВУ). Антикором это расценивается, как отсутствие действий по сдерживанию цен со стороны акимата.
Несмотря на наличие тенденции роста цен на продукты в 2020-2021 годы, никаких действий со стороны акимата не последовало", - подчеркнули в агентстве в ответе на депзапрос.
По информации ведомства деньги поступили в СПК "Алматы", а тот в свою очередь разместил их на депозитах в БВУ.
К примеру, за 2020-2021 оды прибыль СПК "Алматы" от размещения средств на депозитах банков второго уровня составила 1,2 млрд тенге (59% от суммы прибыли, в 2019 году деятельность СПК "Алматы" была убыточной)", - сообщили в Антикоре.
Кроме того, Агентство указало на аналогичные примеры в других регионах республики.
При проведении анализа в деятельности 17 Социально-предпринимательских корпораций за период 2019-2021 годы ведомство установило ряд коррупционных рисков", - сообщили в Антикоре.
Также в ведомстве добавили, что "за 2019-2021 годы сумма процентов по депозитам в банках ("Түркістан", "Ертіс", "Алматы", "Байқоныр", "Тобол", "Жетісу" и "Shymkent") достигла 4,4 млрд тенге, тогда как общая прибыль составила 5 млрд тенге".
В 2017-2018 годы руководство СПК Павлодар" (94 млн тенге), "Атырау" (212 млн) и "Байқоңыр" (600 млн) на депозитных счетах АО "Астана Банк" разместило бюджетные средства в сумме 906 млн тенге, которые на сегодняшний день не возвращены по причине банкротства банка", - добавили в ведомстве.
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