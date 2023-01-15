14.01.2023, 20:00 21581
Житель Талдыкоргана организовал наркоточку в своей квартире
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане ликвидирована точка по реализации наркотиков, которую в своей квартире организовал 45-летний житель микрорайона Болашак, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, его задержали при сбыте порядка 14 граммов марихуаны.
Также по местожительству подозреваемого обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске в квартире полицейские обнаружили патроны от огнестрельного и травматического оружия.
По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что в спальном районе Алматы задержали крупного наркодельца.
новости по теме
14.01.2023, 19:15 24166
Со стройки в Жезказгане украли трубы на 11 млн тенге
Фото: Polisia.kz.
Рассказать друзьям
Жезказган. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - С территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане, сообщает Polisia.kz.
12 января текущего года в 12.39 в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение по факту хищения неизвестными лицами металлопластиковых труб со строящегося объекта, расположенного в черте города", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что общий ущерб составил более 11 миллионов тенге.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП Жезказгана установлены двое неработающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб", - добавили в полиции.
Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур.
14.01.2023, 17:50 27746
Новые подробности по делу Боранбаева озвучили в СМИ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане началось судебное разбирательство по делу олигарха Кайрата Боранбаева. Его обвиняют в многомиллиардных хищениях в национальной компании QazaqGaz.
По материалам обвинительного акта, в 2019 году "в ущерб национальным интересам Боранбаев, Серді, Наханов, Жанұзақ разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств путем приобретения российского газа не напрямую, а через подконтрольную компанию ТОО "Азиягаз Чунджа", где Боранбаев и Наханов являлись соучредителями", - сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на предоставленные судом материалы дела.
Как заявляет сторона обвинения, у "Азиягаз Чунджа" отсутствовала инфраструктура для транспортировки российского газа по магистральным газопроводам, компания не могла обеспечить его международный транзит, так как имеет лишь газораспределительные сети в Уйгурском районе Алматинской области.
По версии следствия, ТОО технически никак не могло осуществить поставки и выступило лишь номинальной "прокладкой" между национальными газовыми операторами Казахстана и России для получения коррупционной прибыли.
Серді в сговоре с Боранбаевым и другими лицами договорились с руководством ООО "Газпром экспорт" о заключении контракта с ТОО "Азиягаз Чунджа" на поставку российского газа в Казахстан по 145 долларов США за тысячу кубометров газа. И это несмотря на наличие действующего прямого контракта между "Газпром экспорт" и QazaqGaz на поставку российского газа и наличие возможности увеличения поставляемого объема газа путем прямого заключения контрактов", - говорится в материалах дела.
Также сообщается, что в июле 2019 года Серді в нарушение устава QazaqGaz, без вынесения вопроса на рассмотрение правления якобы дал незаконное указание заместителю гендиректора по закупкам Николаю Рубанову заключить контракт с ТОО "Азиягаз Чунджа" на приобретение газа по цене от 167,32 до 176,98 долларов США (68-72 тысяч тенге) за 1000 кубометров, то есть почти в 3 раза дороже, чем при покупкке напрямую.
Рубанов, допрошенный в качестве свидетеля в суде, отметил, что не хотел подписывать договор на закуп газа у ТОО "Азиягаз Чунджа".
Решение о закупе газа должно было быть утверждено корпоративным решением, однако решение не было утверждено правлением и поэтому я не хотел подписывать договор. Я спрашивал, почему мы не можем купить газ напрямую? После неоднократных отказов подписать договор меня вызвал к себе Серді и сказал, что подписание договора согласовано с высшим руководством, и я понял, что надо подписать", - рассказал замгендиректора.
Согласно данным обвинения, ТОО "Азиягаз Чунджа" не несло никаких затрат, поскольку этот газ транспортировался по сетям, принадлежащим НК "КазМунайГаз".
Как установило следствие, на заседании правления QazaqGaz Жанұзақ, введя в заблуждение членов правления, указал, что сделка с ТОО "Азиягаз Чунджа" является прибыльной и позволит получить прибыль, а непринятие положительного решения по заключению контракта приведет к риску дефицита газа. Таким образом, Боранбаев и его подельники завуалировали свои преступные действия под видом обычной гражданско-правовой сделки, которая являлась заведомо невыгодной для государства", - говорится в материалах обвинения.
По данным дела, заключение противоправной сделки привело к ущербу в 14,5 миллиарда тенге. Один из подозреваемых - Ибулла Серді - объявлен в розыск.
Обвинение отмечает, что на похищенные средства в дальнейшем приобреталась дорогостоящая недвижимость и автомобили, а часть денег выводилась за границу.
Ранее прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде. По его данным, подсудимые с 2019 по 2020 годы совершили сделку по поставке товарного газа по завышенной стоимости. Похищенные 14,5 млрд тенге легализовали под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
В ноябре родственник Боранбаева был арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики. Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
14.01.2023, 13:14 35641
В Мангистау изъято более 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя
Зарегистрировано досудебное расследование
Рассказать друзьям
Актау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области выявлен факт нелегального оборота алкогольной продукции, в результате изъято 31 099 бутылок контрафактного алкоголя, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.
В поселке Шетпе Мангистауского района выявлен факт хранения алкогольной продукций с поддельными учетно-контрольными марками. Общее количество изъятой алкогольной продукций составило 31 099 бутылок.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок".
Ранее в Абайской области был ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя.
13.01.2023, 19:49 55566
В Актюбинской области в сарае нашли тело подростка
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 00.10 в сарае, расположенном во дворе дома поселка Бегимбет Шалкарского района, было обнаружено в подвешенном состоянии тело несовершеннолетней девочки 2007 года рождения, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105, часть 3, УК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится тщательное расследование с целью выяснения причин и мотивов происшествия.
13.01.2023, 19:38 56356
В Таразе нашли два схрона оружия и боеприпасов, которые были украдены в ходе январских событий
Среди обнаруженного оружия пистолет, украденный из здания областного департамента полиции, и нарезной карабин из оружейного магазина в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
Рассказать друзьям
Тараз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятии на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного департамента полиции во время январских событий, сообщает пресс-служба МВД РК.
Также обнаружены магазин от пистолета марки ПМ с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.
В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного на улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин Benelli САТ 13299 калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.
Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, пять ручных газовых гранат.
13.01.2023, 19:29 57196
Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: пресс-служба МВД РК
Рассказать друзьям
Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
Нарколаборатория действовала в одном из домов поселка Жаналык.
Полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли 8,39 грамма наркотического средства "мефедрон", прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 кг, метиламин общим весом более 2 кг, а также более 20 граммов марихуаны. Также изъяты различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.
Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по статье 297, часть 1, УК РК. 34-летний мужчина признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.
13.01.2023, 12:13 73571
Замглавы управления строительства осужден на 8 лет в Акмолинской области
Осужденные похитили бюджетные средства в размере 50,5 миллиона тенге, выделенные на строительство стоквартирного жилого дома в Щучинске
Рассказать друзьям
Кокшетау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Этим же приговором учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет", - уточнили в пресс-службе Антикора.
Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительно-монтажные работы в размере 50,5 миллиона тенге, выделенные на строительство стоквартирного жилого дома в Щучинске.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что дело о крупном хищении расследуют в Костанайской области.
12.01.2023, 19:32 75951
Полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря 2022 года в управление полиции Туркестана из УП Кызылорды поступило заявление от жительницы Кызылординской области о том, что знакомый попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, сообщает пресс-служба МВД РК.
29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП Туркестана по статье 120, часть 1, УК "Изнасилование". В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана.
На сегодняшний день полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время по данному факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято решение.
Ранее в соцсетях историю девушки рассказала общественница Дина Тансари. По ее словам, 21-летнюю девушку изнасиловали на оптовом базаре летом. Один насиловал, другой держал дверь контейнера. Девушку сняли на видео и фото. После произошедшего насильники стали ее шантажировать фото- и видеоматериалами и вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу. В итоге они выманили у нее 10 млн тенге.
Читаемое
15.01.2023, 11:27В Алматы горят склады возле барахолки 15.01.2023, 09:501131Казахстан завоевал золото Универсиады 15.01.2023, 10:47931В Казахстане снижается рост заболеваемости КВИ 09.01.2023, 21:14138636В полиции прокомментировали видео драки с участием сыновей олигархов 09.01.2023, 17:04124446Антикор задержал подозреваемого в вымогательстве 50 млн тенге у предпринимателя 10.01.2023, 12:40120346В Алматы ликвидирована нарколаборатория, изъято 100 кг "синтетики" 10.01.2023, 16:19119546Убийство врача в Алматы: прокурор запросил для обвиняемого 20 лет лишения свободы 09.01.2023, 20:52119391В Костанайской области задержали группу вымогателей 01.01.2023, 00:40216541Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55200641Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 29.12.2022, 14:18193496В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию 20.12.2022, 14:49192136В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 19.12.2022, 15:18188511В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?