В Алматы задержан закладчик мефедрона

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-летнего наркозакладчика, прибывшего из Туркестанской области, задержали полицейские управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УП Ауэзовского района Алматы.





Полиция установила, что задержанный отправлял отчет о проделанной работе своему "работодателю" через мессенджер: отправлял фото и адрес с указанием геолокации. Таким же способом он получал задания. Оплату принимал в криптовалюте, информирует Polisia.kz





Подозреваемый был задержан возле одного из домов в микрорайоне Алтын Бесик. При проведении личного обыска у него было изъято 26 свертков с веществом бежевого цвета со специфическим запахом, обмотанных изолентой синего и желтого цветов.





Согласно заключению проведенной экспертизы, данное вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон".





Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о ее полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru





Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкания.





Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.





Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.





Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.





При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным, поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются, появляется сексуальная возбужденность.





Употребление мефа создает также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.





Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.