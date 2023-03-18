Приверженец деструктивного религиозного течения занимался контрабандой авто из РФ

На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено

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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.





На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.





На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти.





Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершении экспертного исследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.





Ранее с одном из Telegram-каналов появилась информация об избиении ученика девятого класса в Енбекшиказахском районе. Школьника жестоко избили неизвестные, в результате чего он скончался в больнице.



