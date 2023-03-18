17.03.2023, 19:50 35291

Приверженец деструктивного религиозного течения занимался контрабандой авто из РФ

В ходе обыска обнаружены поддельные госномера, договоры купли-продажи, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции
Фото: пресс-служба МВД РК
Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали в Атырау приверженца деструктивного религиозного течения, занимавшегося контрабандой автомобилей из России, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

С 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска.
 
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Теги:АвтомобилиРФконтрабанда

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17.03.2023, 18:50 39351

Избили неизвестные: школьник скончался в больнице в Алматинской области

На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено
Избили неизвестные: школьник скончался в больнице в Алматинской области
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.

На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти.

Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершении экспертного исследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее с одном из Telegram-каналов появилась информация об избиении ученика девятого класса в Енбекшиказахском районе. Школьника жестоко избили неизвестные, в результате чего он скончался в больнице.

Напомним, в центре Алматы зарезали мужчину. Задержан подозреваемый 2001 года рождения.
 
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Теги:школьникИзбиениесмерть
17.03.2023, 16:35 42396

В трех городах Казахстана КНБ и ФСБ провели спецоперацию   

КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью
В трех городах Казахстана КНБ и ФСБ провели спецоперацию
Фото: КНБ РК
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в трех городах Казахстана проведена спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

По данным пресс-службы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство).

Фото: КНБ РК

15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в городах Алматы, Кызылорде и Байконыре проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - проинформировали в комитете.


Фото: КНБ РК

Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы.
 
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Теги:ОПГдеятельностьпресечение
17.03.2023, 11:38 51186

Бухгалтер средней школы в Восточном Казахстане потратил бюджетные деньги на азартные игры

Суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев
Бухгалтер средней школы в Восточном Казахстане потратил бюджетные деньги на азартные игры
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области бухгалтер средней школы похитил 11 млн бюджетных тенге, часть которых растратил на азартные игры.

Согласно материалам суда, в период с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер средней школы незаконно начислял себе излишние суммы и переводил на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Тем самым причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.

Подсудимый М. вину признал, показал, что 9 млн тенге истратил на азартные игры, а оставшуюся часть - на погашение кредитов", - говорится в сообщении суда, опубликованном на странице судов ВКО в Facebook.


Отмечается, что данное преступление относится к категории тяжких преступлении, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. Однако суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, его признание и раскаяние.

В итоге суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:хищениебухгалтеразартные игры
16.03.2023, 20:57 71826

В Актюбинской области задержали группу вымогателей

Подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя
Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная группа, занимавшаяся вымогательством, задержана в Актюбинской области. Установлено, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД РК.

Четыре жителя областного центра задержаны во время передачи денег. При досмотре у одного из них изъято 900 тысяч тенге. Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в ИВС УП Актобе.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".


Ранее группу вооруженных преступников, подозреваемых в грабеже и вымогательстве, задержали в Актау.

В ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы. Члены группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия.

Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.
 
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Теги:ЗадержаниеВымогательствоГруппа
16.03.2023, 15:30 83631

Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству

Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств
Акции принадлежащего Болату Назарбаеву алматинского завода вернут государству
Фото: Акимат Алматы
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда обязала Болата Назарбаева и ТОО "РLS-ТМ" вернуть государству акции Алматинского завода тяжелого машиностроения. Решение было вынесено по иску Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов.

Постановление судебной коллегии опубликовано в судебном кабинете, передает Tengrinews.kz.

По решению суда договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда, признан недействительным.

Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала завода в собственность государства", - говорится в постановлении.


Согласно материалам дела, в 1998 году департамент госимущества продал государственный пакет акций завода (31,9% от уставного фонда) победителю тендера - ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге.

Согласно договору, новый владелец был обязан сохранять профиль деятельности предприятия и увеличивать объемы производства. Однако в 2007 году компания "Темир Кон" продала 86,78% акций завода, в том числе и 31,9% госпакета, Болату Назарбаеву. Через два года он продал госпакет вместе с другими акциями ТОО "PLS-ТМ", не соблюдая никаких обязательств по договору", - сообщает Sputnik.


В решении суда отмечается, что Болат Назарбаев не имел права отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств.

Напомним, а августе прошлого года депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.

Позже стало известно, что государству вернули 300 тысяч гектаров земель, принадлежавших брату экс-президента.
 
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Теги:НазарбаевСудзаводВозвратакции
16.03.2023, 08:09 94831

МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде  

Задержаны 10 подозреваемых
МВД провело спецоперацию по задержанию опасных преступников в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство", - говорится в сообщении полиции.



Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.

Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в полиции.


Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков.
 
15.03.2023, 20:59 112846

За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net

Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге
За сводничество задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net
Фото: пресс-служба МВД РК
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Установленный денежный оборот фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год).

На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Установлено и допрошено 150 человек, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.

Согласно проведенной экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.

По результатам проведенных в Астане, Алматы, Павлодаре обысков изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создает условия для распространения проституции.

Досудебное расследование продолжается.

 
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Теги:ЗадержаниеСайтсводничество
15.03.2023, 18:35 89631

Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области

Ведется досудебное расследование
Схрон оружия и боеприпасов найден в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Тараз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района найден схрон оружия и боеприпасов, сообщает Polisia.kz.

Обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились двуствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ с механическим стиранием заводских номеров, 12 патронов различного калибра и светошумовая граната", - проинформировали в полиции.


По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области.
 

 

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