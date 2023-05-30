29.05.2023, 11:28 26926

Лидера распространявшей порнографию транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам колонии  

В крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, где работали порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние
Лидера распространявшей порнографию транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам колонии
Фото: Depositphotos
Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд приговорил организатора транснациональной организованной преступной группы, промышлявшей распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, к 12 годам лишения свободы.

В июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей оперативники криминальной полиции выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Полицейские в течение полугода проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и пятеро казахстанцев, сообщает Polisia.kz.

Их задержание сотрудники департамента полиции произвели на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тысяч долларов США, наркотики и недвижимость в Алматы.

Установлено, что в крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.


Досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями УК РК, в том числе "вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания", "создание и руководство организованной группой", "незаконное распространение порнографических материалов" и "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Шымкента Талгат Абуов.


Отмечается, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая неординарность и сложность данного уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства департамента полиции и прокуратуры.

В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой.

Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев, 1998 года рождения. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц. Это говорит о том, что следователями, чтобы доказать организованность данной группировки, роль и вину каждого участника преступной группы, пришлось провести скрупулезную и колоссальную работу по сбору вещественных доказательств", - заключил Абуов.


В мае 2022 года дело с обвинительным актом следователи направили в суд. В свою очередь суд, изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года вынес свой вердикт: главарь ОПГ Алишер Шаршеналиев осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
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Теги:ОПГпорнография

новости по теме

29.05.2023, 19:11 16796

В Жанаозене задержали подозреваемого в развращении малолетней

Он заставил ребенка раздеться и стал трогать шестилетнюю девочку в интимных местах
В Жанаозене задержали подозреваемого в развращении малолетней
Фото: Depositphotos
Жанаозен. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней, сообщает "Лада".

В социальной сети Instagram появилась информация, что во дворе дома 49 в 4-м микрорайоне задержали извращенца, который пытался домогаться несовершеннолетней девочки. По словам жителей, он заставил ребенка раздеться и стал трогать шестилетнюю девочку в интимных местах. Это в окно увидела мать девочки.

28 мая примерно в 17.00 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что по в Жанаозене в 4-м микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 124 Уголовного кодекса РК (Развращение малолетних)", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.


По данным ведомства, 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В середине мая в селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки.

В марте в Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.

Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.

Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
 
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Теги:РебенокПодозреваемыйразвращение
29.05.2023, 17:50 17521

В Алматинской области подвергшиеся насилию сестры взяты под защиту полиции

Назначены соответствующие экспертные исследования
Талдыкорган. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подвергшиеся насилию сестры взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования, сообщает Polisia.kz.

В ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гражданин Ц., 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших", - проинформировали в полиции.


В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, о вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова. По ее словам, к ней обратилась тетя пострадавших девочек. По словам девочек, насильник издевался над ними в течение 10 лет.
 
29.05.2023, 16:19 20666

Подростка подозревают в убийстве сверстника в Западном Казахстане  Дополнено

По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик
Уральск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка подозревают в убийстве сверстника в Западно-Казахстанской области.

Трагедия произошла 28 мая в поселке Щапова. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в областную детскую многопрофильную больницу доставили 16-летнего подростка. При осмотре он не подавал признаков жизни, сообщает портал "Мой город".

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что подросток скончался, не приходя в сознание. Причина смерти не называется.

По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик. Назначены экспертизы, ведется досудебное расследование.

Дополнено 29.05.2023, 20.18

Учителя поселка Щапово рассказали, что погибший подросток учился в 9-м классе, а задержанный в 8-м. В вечером 28 мая возле обелиска собралась группа молодых ребят, в основном из учеников местной школы. Спустя некоторое время между погибшим и задержанным произошла словесная перепалка, в ходе которой восьмиклассник ударил девятиклассника кулаком в грудь, сообщает "Уральская неделя".

После удара подростку стало плохо, он стал задыхаться. Другие ученики, находившиеся рядом, принесли воды, а кто-то из подростков позвонил родителям пострадавшего. Когда на место пришла его мама, она вызвала скорую", — рассказали учителя местной школы.


По информации отдела образования района Байтерек, на месте трагедии полиция обнаружила только пустые пластиковые бутылки от кока-колы, бутылок от алкоголя обнаружено не было.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что, когда подростка доставили в ОДМБ города Уральска, врачи констатировали его смерть, в тот момент подросток уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье 106, часть 3, УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок.
 
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Теги:ЗКОУбийствоПодросток
29.05.2023, 14:55 22036

Организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации в Алматы  

Число зарегистрированных пользователей финпирамиды составило более 2300 человек
Организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу задержал предполагаемого организатора и руководителя финансовой (инвестиционной) пирамиды Hit beat music в момент организации рекламных шоу-презентаций.


Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение", - сообщает пресс-служба АФМ.


Ведомство отметило, что Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала. Также у компании нет открытого банковского счета.

Взносы вкладчиков производились в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек", - отметили в АФМ.


В настоящее время организатор Hit beat music арестован на 2 месяца.

В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Ранее в Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet, от действий которой пострадали более 230 человек.

Также проводится расследование в отношении организаторов финпирамиды MetaGo, которая привлекла от вкладчиков более 124 млн тенге.

Напомним, в мае АФМ опубликовало список финпирамид. С начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды.
 
29.05.2023, 12:23 25616

Завершено расследование в отношении генерал-майора полиции о взятке в 40 млн тенге   

В 2021 году Билялов путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции, который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, сообщает пресс-служба Антикора.


В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 
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Теги:ПолицияРасследованиекоррупция
28.05.2023, 14:08 49626

Подозреваемого в изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области

О вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова
Подозреваемого в изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в систематическом изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области.

О вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова. По ее словам, к ней обратилась тетя пострадавших девочек.

Вчера моя подписчица привезла двух племянниц из Енбекшиказахского района. То, что она поведала, повергло нас в шок. Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую, причем в извращенной форме", - написала журналистка.


По словам девочек, насильник издевался над ними в течение 10 лет.

Дуйсенова также рассказала, что мать девочек обо всем знала, но молчала.

Отец семейства женат на двух женщинах, и обе с детьми живут в одном доме в Иссыке. Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой", - рассказала Дуйсенова.


Он отметила, что у нее есть доказательства изнасилования в виде аудиозаписей. Также журналистка написала, что предполагаемый насильник - влиятельный человек и есть опасения, что он может откупиться.

Потерпевшие написали заявление в полицию Талдыкоргана.

В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в ДП Алматинской области.


Руководитель ведомства взял на особый контроль ход расследования.

Стоит отметить, что статистика преступлений против несовершеннолетних в Казахстане выглядит пугающе. Только за январь 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе 2022 года.

Росту преступлений немало способствует лояльность по отношению к насильникам.

Так, в Мангистауской области недавно оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери.

При этом ранее в этой же области насильнику двоих детей пересмотрели приговор в сторону ужесточения и приговорили к пожизненному заключению.

Следом там же 20 лет тюрьмы получил обвиняемый в изнасиловании пятилетней девочки.

Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца. Его задержали.

Подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних также задержали в Туркестанской и Алматинской областях.
 
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Теги:Талдыкорганизнасилованиедевочки
26.05.2023, 16:20 92131

В Казахстане завершены расследования в отношении трех фармкомпаний на предмет картельного соглашения

Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге
Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На фармацевтическом рынке завершены расследования в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", ТОО "Акниет", ТОО "Стофарм" на предмет картельного соглашения, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

По итогам расследования установлены факты, указывающие на договоренности между вышеуказанными фармкомпаниями о непроявлении конкурентной борьбы между собой при участии в закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий, проводимых ТОО "СК-Фармация", - проинформировали в агентстве.


Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге.

Также в пресс-службе разъяснили, что такое картельный сговор.

Это незаконное соглашение между предприятиями, направленное на ограничение конкуренции на рынке. Обычно члены картельного сговора договариваются между собой о снижении объемов производства или продажи товаров/услуг, повышении цен, распределении рынка, преследуя общую цель увеличения своей прибыли. Картельный сговор является противозаконным и может повлечь за собой административные и уголовные наказания, а также значительные финансовые штрафы", - пояснили в агентстве.


Подчеркивается, что данные действия в конечном итоге приводят к регулированию рынка самими субъектами рынка, альтернативному государственному.

В современных условиях картели способствуют повышению цен на товары от 10-25%, ущерб от их деятельности может быть равен 1,5-2% ВВП", - добавили в АЗРК.


Ранее две организации по аграрной экспертизе оштрафовали за картельный сговор.
 
26.05.2023, 15:16 89131

К 4,5 года лишения свободы приговорен экс-глава управления спорта Алматы

Экс-руководитель управления и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге
К 4,5 года лишения свободы приговорен экс-глава управления спорта Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший руководитель городского управления спорта получил 4,5 года тюрьмы за хищение бюджетных средств.

В суде № 2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников управления спорта Алматы по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере

Как рассказали в пресс-службе суда, с ноября 2020 года по декабрь 2021 года управление спорта проводило конкурсы госзакупок в рамках комплексных спортивных программ.

Глава ведомства по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений приобретал услуги по завышенным ценам, а также оплачивал фактически не выполненные работы.

Директор ТОО "К", получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведения спортивных соревнований, путем завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путем неисполнения ряда мероприятий", - говорится в материалах суда.


Суд приговорил трех чиновников к лишению свободы сроком от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Кроме того, в отношении руководителя управления спорта внесено представление президенту РК о лишении государственной награды - медали "Ерең еңбегі үшін".

Директору ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

В доход государства с осужденных взыскан материальный ущерб в сумме 330 млн тенге.

Напомним, в августе 2022 года Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.

Подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.
 
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Теги:хищениеУправлениеАлматы

 

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