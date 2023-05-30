Лидера распространявшей порнографию транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам колонии  

В крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, где работали порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд приговорил организатора транснациональной организованной преступной группы, промышлявшей распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, к 12 годам лишения свободы.





В июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей оперативники криминальной полиции выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Полицейские в течение полугода проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и пятеро казахстанцев, сообщает Polisia.kz





Их задержание сотрудники департамента полиции произвели на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тысяч долларов США, наркотики и недвижимость в Алматы.





Установлено, что в крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.









Досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями УК РК, в том числе "вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания", "создание и руководство организованной группой", "незаконное распространение порнографических материалов" и "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Шымкента Талгат Абуов.





Отмечается, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая неординарность и сложность данного уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства департамента полиции и прокуратуры.





В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой.





Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев, 1998 года рождения. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц. Это говорит о том, что следователями, чтобы доказать организованность данной группировки, роль и вину каждого участника преступной группы, пришлось провести скрупулезную и колоссальную работу по сбору вещественных доказательств", - заключил Абуов.





В мае 2022 года дело с обвинительным актом следователи направили в суд. В свою очередь суд, изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года вынес свой вердикт: главарь ОПГ Алишер Шаршеналиев осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от 3 до 7 лет лишения свободы.