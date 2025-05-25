24.05.2025, 15:53 43106
Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане
Тело обнаружили во время тушения пожара на первом этаже
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Талдыкорган. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из гостиниц Талдыкоргана во время тушения пожара обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями.
В пресс-службе департамента полиции области Жетысу заявили, что возбуждено уголовное дело. По горячим следам задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый", - сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДЧС, пожар произошел на первом этаже гостиницы в 04.14 на площади 20 кв. м. Возгорание ликвидировали в 04.29. Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе ребенка.
Напомним, вчера в Алматинской области ссора одноклассников закончилась убийством школьника.
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24.05.2025, 15:04 47521
Ссора одноклассников закончилась убийством в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Школьник погиб в результате ссоры с одноклассником в городе Каскелене Алматинской области.
По данным СМИ, повздорившие одноклассники учились в 11-м классе.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицией внесено соответствующее представление в управление образования для принятия мер в рамках компетенции", - заявили в полиции.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
На днях в Министерстве просвещения обратились к выпускникам и их родителям с рекомендацией не устраивать пышные мероприятия, сбор денег, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.
23.05.2025, 15:11 88276
Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы
Сидя в полицейском автомобиле, задержанный выкрутил руль
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Алмалинском районе Алматы находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил дорожную аварию, выкрутив руль полицейского автомобиля.
Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак.
Задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
В результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.
В полиции также добавили, что в момент происшествия сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей.
23.05.2025, 12:15 96076
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший управляющий директор акционерного общества Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, отметили в АФМ, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.
На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в агентстве.
Ранее экс-руководитель отдела строительства Тараза был осужден на 4 года.
23.05.2025, 10:01 101776
В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов
Его подозревали в посредничестве во взяточничестве
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Тараз. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов и двух жителей города Тараза, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве, отметили в Антикоре.
Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
22.05.2025, 20:29 136466
260 тыс. саженцев на 519 млн тенге похитили из лесного хозяйства в области Абай
Фото: Polisia.kz
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Семей. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бескарагайском районе выявлен факт хищения более 260 тысяч саженцев, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы".
В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. 21 мая приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.
Ранее сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.
22.05.2025, 19:04 139051
В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге
Им назначено по 8 лет лишения свободы каждому
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Шымкент. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых Д. и Б. по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получение взятки, сообщает пресс-служба суда.
Б., являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, в период с февраля 2022 года по август 2024 года по предварительному сговору с главным бухгалтером школы Д. при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал. Общий ущерб государству составил более 71 млн тенге.
Кроме этого, в 2022 году директор через своего заместителя по учебной части М. получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя.
Приговором суда Д. и Б. признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Павлодарской области вынесли приговор директору и работникам КГУ "Центр занятости населения акимата Железинского района Павлодарской области" за растрату более 110 млн тенге бюджетных средств, а также совершение мошенничества и подделку документов.
22.05.2025, 15:17 148851
Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за последние три года незаконно поставили на учет более 1,8 тысячи транспортных средств, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.
По информации ведомства, в качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.
В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.
К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
22.05.2025, 14:34 126366
В ВКО при помощи дрона выявили незаконную добычу золота
Задержаны шестеро правонарушителей
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Усть-Каменогорск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники, сообщает Polisia.kz.
Группу лиц, ведущую незаконную добычу драгоценных полезных ископаемых, удалось выявить с помощью дрона. Аппарат с точностью определил координаты незаконных земельных работ.
В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. В рамках следственных действий изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для установления размера ущерба, причиненного недропользованию.
В полиции подчеркнули, что подобные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона - страдают природные ландшафты, флора и фауна.
Напомним, что работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?