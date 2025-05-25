Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Алмалинском районе Алматы находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил дорожную аварию, выкрутив руль полицейского автомобиля.





Согласно информации , распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак.













Задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.





В результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.





В полиции также добавили, что в момент происшествия сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей.