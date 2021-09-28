Акмолинские полицейские предупреждают о новом виде мошенничества

Фото: из открытых источников
КОКШЕТАУ. 27 СЕНТЯБРЯ - В сентябре в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступили одинаковые заявления от местных жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Потерпевшие 57 и 49 лет сообщили, что неизвестные путем обмана завладели деньгами в размере миллиона тенге, оформив на каждого из потерпевших кредит на сумму в приложении одного из банков второго уровня, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По словам заявителей, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, уверили, что мошенники пытаются оформить на них кредит. Затем псевдосотруники банка предлагали потерпевшим обезопасить себя с помощью мобильного приложения банка и программы удаленного управления AnyDesk. Для этого убедили скачать программы на телефон. После скачивания и установки программы удаленного доступа мошенники получили доступ к счету потерпевших, оформили на их имя кредиты и перевели все средства на другие карты.
В связи с участившимися случаями подобного вида мошенничества полицейские настоятельно рекомендуют не устанавливать по просьбе незнакомых лиц неизвестное программное обеспечение по удаленному управлению. Такая программа предоставит мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета.
В настоящее время акмолинскими полицейскими проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц. По обоим фактам начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства
Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО
28.09.2021, 15:14 2755
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине сентября на оперативный канал 102 в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитили металлический сейф. В сейфе находилось 8 млн тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Енбегі ушін", пишет Polisia.kz
.
Общий причиненный материальный ущерб составил 10 млн тенге.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).
Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО
28.09.2021, 12:06 16606
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz
.
Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге
28.09.2021, 11:52 20899
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "МангистауМунайГаз", которые подозревались в хищении 455 млн тенге со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "МангистауМунайГаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, как рассказали в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе.
По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.