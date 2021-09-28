Акмолинские полицейские предупреждают о новом виде мошенничества

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КОКШЕТАУ. 27 СЕНТЯБРЯ - В сентябре в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступили одинаковые заявления от местных жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потерпевшие 57 и 49 лет сообщили, что неизвестные путем обмана завладели деньгами в размере миллиона тенге, оформив на каждого из потерпевших кредит на сумму в приложении одного из банков второго уровня, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По словам заявителей, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, уверили, что мошенники пытаются оформить на них кредит. Затем псевдосотруники банка предлагали потерпевшим обезопасить себя с помощью мобильного приложения банка и программы удаленного управления AnyDesk. Для этого убедили скачать программы на телефон. После скачивания и установки программы удаленного доступа мошенники получили доступ к счету потерпевших, оформили на их имя кредиты и перевели все средства на другие карты.

В связи с участившимися случаями подобного вида мошенничества полицейские настоятельно рекомендуют не устанавливать по просьбе незнакомых лиц неизвестное программное обеспечение по удаленному управлению. Такая программа предоставит мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета.

В настоящее время акмолинскими полицейскими проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц. По обоим фактам начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

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