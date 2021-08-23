Алматинец обманул страховые компании на 20 млн тенге

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы суд вынес приговор мужчине, который незаконно изъял 20 млн тенге со счетов страховых компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточняет Sputnik Казахстан со ссылкой на ДП города, задержанный Туменбаев (1988 года рождения) разработал преступный план по изъятию средств у страховых компаний Алматы за наступивший страховой случай при ДТП. С января 2019 года по декабрь 2020 года он незаконно изъял 20 млн тенге за якобы совершенные восемь аварий, где он сам выступал и виновником, и пострадавшим.

Дело расследовали сотрудники следственного отдела управления полиции Алмалинского района. Украденную сумму подсудимый уже возместил.

Туменбаев осужден Алмалинским районным судом по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном размере, неоднократно. Ему от трех до семи лет лишения свободы.

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