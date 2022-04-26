Алматы лидирует по числу уголовных правонарушений

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АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - Больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 22,2% от РК, или 9,9 тысячи случаев, - сразу на 26,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тройке антилидеров также оказались столица (4,3 тысячи случаев, минус 6,9% за год) и Алматинская область (4,2 тысячи случаев, минус 3%)", - ranking.kz.

По данным экспертов, меньше всего уголовных правонарушений среди 17 регионов страны зарегистрировали в Кызылординской области: всего 972 случая, минус 19,3% за год. Наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений наблюдался в Алматы, наибольшее сокращение - в Акмолинской области: на 28,5%, до 1,5 тысячи случаев за январь - март текущего года.

При этом по итогам первого квартала текущего года в РК зарегистрировали 44,6 тысячи уголовных правонарушений - на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Из них 17,9 тысячи составили правонарушения средней тяжести, 12,8 тысячи - тяжкие, 6,8 тысячи - небольшой тяжести, 807 случаев - особо тяжкие. Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировали 47,7 тысячи уголовных правонарушений, минус 13,3% за год. Количество правонарушений сокращается из года в год", - проинформировали аналитики.

По их данным, больше всего уголовных правонарушений было зафиксировано в сфере нарушений против собственности: 31,2 тысячи случаев - на 7,4% меньше, чем годом ранее.

Среди "популярных" также оказались правонарушения против личности (3 тысячи случаев, на 8,6% меньше, чем год назад) и правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка (2,3 тысячи случаев, плюс 34,7% за год)", - пояснили эксперты.

Как сообщили аналитики, установленная сумма причиненного правонарушениями ущерба выросла сразу на 61% за год, до 120,6 млрд тенге. В том числе ущерб государству составил 66,9 млрд тенге, юридическим лицам - 28,2 млрд тенге, физическим лицам - 25,5 млрд тенге. Установленная сумма ущерба по самой "популярной" главе 6 (Правонарушения против собственности) составила 68,1 млрд тенге - в 1,9 раза больше, чем в январе - марте 2021 года.