Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры

УРАЛЬСК. 1 ИЮЛЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении двоих жителей ЗКО, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке сайгачьих рогов в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семи и восемь лет, сообщает портал " Мой город ".

Осужденные, находясь в Уральске, спрятали в тайник прицепа МАЗа 1169 рогов. Они планировали продать их на территории России. При выезде из города машину задержали. Ущерб государству оценивается в 2,5 миллиарда тенге.

Помимо полученного длительного тюремного срока суд также постановил взыскать с осужденных сумму ущерба.

Напомним, специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.