Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры

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Антикоррупционный службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства, сообщает пресс-служба Антикора.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Для справки: РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", согласно информации НОК РК, имеет на балансе следующее недвижимое имущество: манеж + административное здание - 2387,2 кв. м; спортивный зал - 1113,6 кв. м; предманежник + конюшня - 1507,4 кв. м; тир стрелковый - 608,2 кв. м; конюшни + склады - 443,5 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; склады + сеновал - 414,2 кв. м; кузница + конюшня - 137,1 кв. м; хозяйственный блок - 372,6 кв. м. Итого: 7618 кв. м.
В школе культивируются 10 видов спорта: конный спорт, пятиборье, стрельба пулевая, стрельба стендовая, фехтование, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, синхронное плавание, водное поло (мужчины и женщины).