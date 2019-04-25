Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Автомошенница из Кызылординской области обманула 20 человек, представляясь посредницей коллекторских компаний и держателем залоговых автомашин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Управлении полиции Медеуского района Алматы, 28-летняя жительница Кызылординской области совершила порядка 20 эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей, как на территории Алматы, так и на территории Кызылординской области.

Подозреваемая представлялась посредником коллекторских компаний, а также держателем залогового движимого имущества в виде автомобилей. Схемы совершения мошенничества разрабатывались и применялись подозреваемой с длительной перспективой. Под ее "прицелом" оказывались наивные водители из автомобильных объявлений, желавшие приобрести недорогие машины", - проинформировал начальник УП Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

По его словам, Б. приобретала на свои деньги иномарки "средних годов выпусков", а затем продавала третьим лицам по низкой цене. И уже в ходе беседы она говорила покупателям, что якобы является сотрудником коллекторских компаний или держателем залоговых автомобилей.

Затем женщина предлагала им автомобили получше, но уже за цену вдвое, а то и втрое дороже, соответственно. Обещала предоставить респектабельные машины, находящиеся в залоге. Плату на этот раз подозреваемая брала заранее и в полном объеме. Но в час икс Б. исчезала: не выходила на связь, избегала контакта с "клиентами", - цитирует Тотыбаева пресс-служба департамента полиции Алматы.

На сегодня следствие доказало причастность подозреваемой к 20 аналогичным эпизодам. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Всех, кто пострадал от преступных действий этой женщины, просят обращаться по телефонам: 254-48-01, 254-48-02, 254-48-03 или 102.

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