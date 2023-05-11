Беларусь выдала двух осужденных Казахстану  

Казахстанцы осуждены в Беларуси за коррупцию, кражу и разбой

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Беларусь удовлетворены запросы о передаче двух граждан Республики Казахстан, осужденных к лишению свободы белорусским судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.









По информации Генпрокуратуры, один казахстанец был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка РК за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно.





Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан указанные граждане доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.





В настоящее время они водворены в следственный изолятор Астаны.