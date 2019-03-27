Бывшему председателю КНБ Дутбаеву на год сократили тюремный срок

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда сегодня, рассмотрев протест Генеральной прокуратуры на приговор военного суда Акмолинского гарнизона от 26 января 2018 года в отношении бывшего председателя КНБ Нартая Дутбаева, уменьшила срок его тюремного наказания с 12 до 11 лет, передает Kazakhstan Today.





Как сообщил адвокат Дутбаева Негмат Исергепов, кассационный суд прошел в закрытом режиме. Поэтому он не смог рассказать о деталях дела своего подзащитного, а также кассационного процесса, пишет "Азаттык" .





Год назад военный суд Акмолинского гарнизона приговорил Нартая Дутбаева к 12-летнему тюремному сроку по обвинению в хищении и отмывании денег. По аналогичным обвинениям к тюремным срокам были приговорены Орынбасар Калкабаев и Рустембек Дутбаев, младший брат Нартая Дутбаева. Калкабаеву и Рустембеку Дутбаеву по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний тогда было определено по восемь лет лишения свободы.





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