Блогера задержали за вымогательство в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 17 АПРЕЛЯ - Блогера задержали по подозрению в вымогательстве в городе Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со слов полицейских, дело обстояло таким образом. К ним с заявлением обратился госслужащий, который стал жертвой шантажа. Он рассказал, что несколько человек, представившись популярными блогерами, грозились распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не оплатит крупную сумму", - информирует otyrar.kz.
По информации издания, молодые люди просили у чиновника полмиллиона тенге.
Взамен они обещали не распространять видео с порванным государственным флагом на административном здании. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР департамента полиции по статье 194 УК РК (Вымогательство)", - пояснили в полиции города Шымкента.
В результате подозреваемого задержали с поличным, когда заявитель отдал часть суммы. Из автомобиля Toyota Сamry оперативники изъяли деньги в сумме 300 000 тенге. С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование, предстоит установить все обстоятельства произошедшего.