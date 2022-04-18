Блогера задержали за вымогательство в Шымкенте

МАКИНСК. 18 АПРЕЛЯ - Акмолинца, управлявшего автомашиной в состоянии наркотического опьянения, задержали с крупной партией запрещенных препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 апреля оперативниками в городе Макинске по подозрению в хранении наркотических средств, был задержан 36-летний водитель автомашины марки "Ауди А6". При проведении обысковых мероприятий, в салоне иномарки полицейские обнаружили и изъяли 60 блистеров лекарственного средства "трамадол" (600 таблеток) и 36 тюбиков тропикамид", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По данным полиции, запрещенные препараты мужчина покупал в столице, также известно, что использовал он их для личных целей.

Кроме того на момент задержания, поведение водителя показалось сотрудникам полиции подозрительным, а внешние признаки характерные для наркотического опьянения. Проведенная экспертиза подтвердила догадки оперативников: установлено что за руль мужчина сел, предварительно употребив "трамадол", - добавили в департаменте.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), также 36-летний акмолинец привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 КРКоАП. Автомашина водворена на штрафстоянку.